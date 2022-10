Taipeh (ots/PRNewswire) -TAIPEH, 4. Oktober 2022 /PRNewswire/ - Infortrend® Technologie, Inc. (https://www.infortrend.com/global/home?utm_source=EN20221004&utm_medium=PRnewswire&utm_campaign=20221004PR&utm_content=001) (TWSE: 2495), der branchenführende Anbieter von Unternehmensspeichern, hat die dritte Generation seiner EonStor GS Unified Storage-Lösungen vorgestellt. Die G3-Lösungen bieten eine Leistungssteigerung von bis zu 50 % und mit redundantem Design und eignen sich damit perfekt für geschäftskritische Anwendungen wie M&E, HPC, PACS, allgemeine Unternehmens-IT und Backup.Die neuen EonStor GS G3-Speicherlösungen verfügen über die neuesten Intel Xeon D-Prozessoren mit PCIe-Gen4-Architektur und 25-Gb-Ethernet für Leistung mit hohem Durchsatz. Mit einer Lesegeschwindigkeit von 16 GB/s und einer Schreibgeschwindigkeit von 12 GB/s konnte die Durchsatzleistung im Vergleich zu den EonStor GS Gen2-Lösungen um 45 % beim Lesen und 50 % beim Schreiben gesteigert werden.Sie sind in fünf Formfaktoren - von herkömmlichen 2U12-Bays, 3U16-Bays, 4U24-Bays bis hin zu hochdichten 4U40-Bays und 4U60-Bays - in der GS 4000- und GS 3000-Serie erhältlich und erfüllen somit die Anforderungen verschiedener Unternehmen. Modelle mit normalem Formfaktor eignen sich perfekt für allgemeine Arbeitslasten, Modelle mit hoher Dichte sind für Unternehmen mit begrenztem Platz im Gehäuse geeignet. Hochleistungsmodelle sind für die intensiven Lese-/Schreibvorgänge von HPC- und M&E-Anwendungen ausgelegt, während 4U-Modelle mit 40 bzw. 60 Einschüben U.2 NVMe SSD-Cache unterstützen, um die Lese-/Schreibvorgänge zu beschleunigen.Zusätzlich zu den Leistungsverbesserungen haben die G3-Lösungen die Vorteile von EonStor GS beibehalten: Scale-out- und Scale-up-Fähigkeit zur Unterstützung von über 3000 Festplatten mit mehr als 50 PB Speicherkapazität; Datenschutzmechanismen wie Snapshot, Fernreplikation, WORM usw., und eine intuitive Benutzeroberfläche mit Datenzentralisierung für die Administratoren zur besseren Verwaltung der Firmendaten."Dank einer Leistungssteigerung von bis zu 50 % bei gleichzeitiger Beibehaltung der Zuverlässigkeit und des reaktionsschnellen Kundendienstes von Infortrend setzt die neue Speicherlösung EonStor GS G3 neue Maßstäbe für Unternehmensspeicher", betonte Frank Lee, Senior Director of Product Planning.Weitere Informationen zu EonStor GS (https://www.infortrend.com/global/products/gs?utm_source=EN20221004&utm_medium=PRnewswire&utm_campaign=20221004PR&utm_content=002)Kontaktieren Sie Infortrend, um eine Anfrage zu stellen (https://www.infortrend.com/global/partners/make-an-inquiry?fr=Media&utm_source=EN20221004&utm_medium=PRnewswire&utm_campaign=20221004PR&utm_content=003)Über InfortrendInfortrend (TWSE: 2495) ist seit 1993 ein führender Anbieter von äußerst leistungsfähigen, vernetzten Speicherlösungen. Die Lösungen des Unternehmens basieren auf hoher technologischer und systemtechnischer Expertise mit Fokus auf Qualität, Zuverlässigkeit und Mehrwert. Das breite Storage-Lösungsportfolio kann branchen übergreifend eingesetzt werden und wird selbst anspruchsvollsten Anforderungen gerecht. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.infortrend.com.Infortrend® und EonStor® sind Marken oder eingetragene Marken von Infortrend Technology, Inc., andere Marken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.View original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/infortrend-bringt-eonstor-gs-g3-speicherlosungen-mit-erhohter-leistung-zur-unterstutzung-unternehmenskritischer-anwendungen-auf-den-markt-301638701.htmlPressekontakt:Hannah Chen,+886-2-2226-0126 Durchwahl 8557,Hannah.Chen@infortrend.comOriginal-Content von: Infortrend Technology, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/113061/5335574