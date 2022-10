The Social Chain (TSC) sieht sich mit einem schwierigen makroökonomischen Umfeld konfrontiert, das von großer Unsicherheit hinsichtlich der künftigen Verbraucherausgaben geprägt ist. Wie bei anderen Einzelhändlern werden die explodierenden Einkaufskosten das Geschäft wahrscheinlich belasten. Die Gruppe erlebte während der Pandemie eine solide wirtschaftliche Situation, die nun zu einem starken Basiseffekt führt, so dass die Umsatz- und Ertragszahlen des letzten Jahres erst in ferner Zukunft wieder erreicht werden dürften. Die Analysten von AlsterResearch sehen daher die Talsohle noch nicht durchschritten. Der Zusammenschluss von TSC und DS Holding erscheine aber weiterhin sinnvoll, da die DS Holding über eine stärkere Bilanz und Erfahrung verfüge, um die sich abzeichnenden schwachen Jahre zu überstehen. AlsterResearch senkt die Schätzungen weiter und reduziert das Kursziel leicht auf EUR 7,00 (alt EUR 7,90). Da es für eine Kaufempfehlung noch zu früh ist, bleibt das Rating unverändert auf HALTEN. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/research/The%20Social%20Chain%20AG





