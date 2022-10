Siemens Energy: Bullishe Tradingchance mit (Turbo)-Calls

Die wieder in den DAX aufgenommene Siemens Energy-Aktie (ISIN: DE000ENER6Y0) befindet sich seit ihrem Hoch vom 12.1.21 bei 34,48 Euro in einer Abwärtsbewegung, die am 3.10.22 bei 11,05 Euro ihren vorläufigen Tiefpunkt fand. Laut Analyse von www.godmode-trader.de könnte die Aktie nun Erholungspotenzial auf 12,86 Euro bis 13,36 Euro aufbauen. Danach könnte es allerdings wieder bis in den einstelligen Bereich zurückgehen.

Gelingt der Siemens Energy-Aktie in den nächsten Wochen zumindest ein kurzfristiger Anstieg auf 13 Euro, dann werden Long-Hebelprodukte hohe Erträge abwerfen.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 12 Euro

Der SG-Call-Optionsschein auf die Siemens Energy-Aktie mit Basispreis bei 12 Euro, Bewertungstag 16.12.22, BV 1, ISIN: DE000SQ0NX66, wurde beim Aktienkurs von 11,96 Euro mit 1,22 - 1,23 Euro gehandelt.

Setzt die Siemens Energy-Aktie in spätestens zwei Wochen ihre Aufwärtsbewegung auf 13 Euro fort, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 1,70 Euro (+38 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 10,974 Euro

Der DZ Bank-Open End Turbo-Call auf die Siemens Energy-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 10,974 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000DW5D540, wurde beim Aktienkurs von 11,96 Euro mit 0,12 - 0,13 Euro gehandelt.

Bei einem Kursanstieg der Siemens Energy-Aktie auf 13 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls - unter der Voraussetzung, dass der Aktienkurs zuvor nicht auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 0,20 Euro (+54 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 10,105 Euro

Der BNP Paribas-Open End Turbo-Call auf die Siemens Energy-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 10,105 Euro, BV 1, ISIN: DE000PE276N7, wurde beim Aktienkurs von 11,96 Euro mit 1,99 - 2,00 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der Siemens Energy-Aktie auf 13 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 2,89 Euro (+44 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Siemens Energy-Aktien oder von Hebelprodukten auf Siemens Energy-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: hebelprodukte.de