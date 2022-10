DJ Ifo-Institut: Situation der Autohersteller verbessert sich leicht

BERLIN (Dow Jones)--Die Geschäfte in der deutschen Automobilbranche sind im September nach einer Erhebung des Ifo-Instituts für Wirtschaftsforschung etwas besser gelaufen. Der Indikator für die Branche stieg demnach auf minus 5,4 Punkte von minus 9,8. Wie aus den Umfragen des Instituts nach dessen Angaben weiter hervorgeht, sanken jedoch die Erwartungen auf minus 4,0 Punkte von minus 0,6 Punkten. "In der Branche blicken die Autohersteller und ihre Zulieferer unterschiedlich in die Zukunft", sagte Ifo-Industrieökonom Oliver Falck. Die Hersteller schätzten die Geschäftsentwicklung in den nächsten sechs Monaten positiv ein.

Der Wert für die Erwartungen stieg laut den Angaben auf plus 16,0 Punkte, nach plus 1,2 im August. "Diese Entwicklung dürfte hauptsächlich von den verbesserten Exporterwartungen für das vierte Quartal getrieben sein", vermutete Falck. Der Indikator stieg auf 30,9 Punkte, nach 26,1 im August. Da sich die Weltkonjunktur allerdings eintrübe, sei fraglich, wie lange der Export die Erwartungen noch positiv beeinflusse. Bei den Zulieferern habe sich der Ausblick verfinstert, die Erwartungen fielen laut Ifo-Institut auf minus 31,7 Punkte von minus 20,1 im August. Auch die aktuelle Lage sank demnach leicht auf minus 15,5 Punkte, nach minus 15,4 im August.

