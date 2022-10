Um 11:00 Uhr hat das europäische Statistikamt Eurostat die neuesten Daten zu den Erzeugerpreisen in der Eurozone veröffentlicht. Demnach erhöhten sich die Preise im August weiter im Rekordtempo. Der DAX steigt in einer ersten Reaktion weiter, was durchaus ein positives Zeichen ist. Zudem hat der deutsche Leitindex eine wichtige Hürde genommen.Wie das Amt in Luxemburg mitteilte, explodierten die Preise, die Hersteller für ihre Waren erhalten, auf Jahressicht um 43,3 Prozent. Es ist der mit Abstand ...

Den vollständigen Artikel lesen ...