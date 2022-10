Spezialist für Schönheits- und Gesundheitsprodukte führt Produktinnovation ein

Das Unternehmen LR Health Beauty beweist mit einer Produkteinführung wiederholt seine Innovationskraft. Die Besonderheit des neuen ZEITGARD PRO COSMETIC DEVICE liegt in seiner bahnbrechenden Technologie.

Als kosmetisches Gerät zur Heimanwendung mit wechselbaren Aufsätzen verbindet das neue Produkt gleich vier Pflegeroutinen: porentiefe Gesichtsreinigung, intensives Peeling, Anti-Age-Booster und Körperhaut-Straffung. In Verbindung mit den zum Alter und zu den Hautbedürfnissen passenden Basispflegeprodukten sorgt ZEITGARD PRO für zeitlos schöne Haut.

"Wir sind stolz darauf, mit unserem ZEITGARD PRO ein hochtechnologisches Produkt auf den Markt gebracht zu haben, das die tägliche Beauty-Routine unserer Kundinnen und Kunden maßgeblich verbessert. Das gesamte LR Team und ich sind von unserer Innovation so überzeugt, dass wir ZEITGARD PRO in Deutschland sogar zum Patent angemeldet haben", verdeutlicht CEO Dr. Andreas Laabs.

Im Zuge der Entwicklung des ZEITGARD PRO setzte LR auch auf die Expertise von Dr. med. Gerrit Schlippe. Die Fachexpertin für Dermatologie Venerologie bestätigt die Innovationskraft des neuen Produkts: "Das Device ist ein echter Allrounder und kann Effekte wie im Kosmetikstudio bewirken." Das sei unter anderem auf die Ultraschall-Schwingungen zurückzuführen, durch die einerseits die Anti-Aging-Wirkstoffe aus den Pflegeprodukten deutlich schneller und tiefer in das Hautgewebe transportiert werden. "Andererseits wirken sie wie eine Mikromassage und regen so die Kollagen-Neubildung an", verdeutlicht Schlippe, die seit 25 Jahren in der Kosmetikforschung tätig ist.

Die oben beschriebenen Wirkungen des Devices wurden in einer umfangreichen Studie des unabhängigen Prüfinstituts Dermatest in 2022 mit über 60 Probanden bestätigt. Unter anderem konnte gezeigt werden, dass sich die Faltentiefe nach vierwöchiger Anwendung des Face Smoothing Tools sichtbar um bis zu 70 Prozent verbessert. Nach achtwöchiger Anwendung des Body Skincare Tools erhöht sich die Hautdichte spürbar um bis zu 41 Prozent.

Unter dem Motto "More quality for your life" produziert und vertreibt die LR Gruppe mit Hauptsitz in Ahlen/Westfalen verschiedene Gesundheits- und Pflegeprodukte in 28 Ländern. Als moderne Social Selling-Plattform verbindet das Unternehmen den persönlichen Austausch in seiner Community mit effizienten, digitalen Lösungen.

