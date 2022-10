Es gibt Neues aus der Produktwelt der ERGO Versicherung AG (ERGO). Der Versicherer hat eine neue Gewerbehaftpflichtpolice im Markt gestartet, die sich speziell an die Bedürfnisse kleinerer und mittlerer Unternehmen (KMU) orientiert. Dazu wurden in einem iterativen Verfahren immer wieder Befragungen und Anpassungen am Produktkonzept vorgenommen. "So konnten wir sicherstellen, dass das neue Produkt auch tatsächlich den Bedürfnissen unserer Kunden entspricht. Im Zentrum der Kundenwünsche standen ein ...

Den vollständigen Artikel lesen ...