In Österreich starten die Heizölpreise auf dem Niveau des Vortages in den Handel, während sie in der Schweiz und Deutschland stark gestiegen sind. In Deutschland müssen Heizölkunden einen Aufpreis von durchschnittlich 2,65 Cent pro Liter einplanen. Die Rohöl- und Produktpreise sind im letzten Quartal um bis zu 25 Prozent gefallen, so dass der markt ein Gegensteuern der OPEC+ erwartet. Im Streit um ...

Den vollständigen Artikel lesen ...