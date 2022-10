Damit Finanzberater gerade in diesen turbulenten Zeiten mehr Zeit für ihre Kunden haben und effizienter arbeiten können, stellt Moventum seine Management- und Investmentplattform neu auf: MoventumOffice wurde auf den technologisch neuesten Stand gebracht und inhaltlich neu strukturiert. "Damit richten wir uns als spezialisierter Anbieter von Services und Tools rund um Wertpapiere passgenau auf unsere Kunden aus", sagt Sabine Said, Executive Vice President von Moventum S.C.A. Konto- und Depoteröffnungen können in MoventumOffice, der webbasierten Management- und Investmentplattform für Finanzexperten, jetzt mit ...

