Rohstoff-Claims früh sichern: Askari Metals: Neues Lithiumprojekt erworben

Anzeige / Werbung

Australien gilt als weltweit größter Lithium-Produzent. Askari und seine Nachbarn sorgen mit ihren zahlreichen Explorationsprojekten wohl dafür, dass das auch langfristig so bleibt.



In der östlichen Pilbara-Region hat Askari Metals Ltd. (ASX: AS2, FSE: 7ZG) mit dem Talga-East-Projekt ein weiteres Lithiumprojekt übernommen. Es liegt weniger als 20 Kilometer nördlich der Archer-Lagerstätte von Global Lithium Resources und stellt eine interessante Ergänzung zu dem ebenfalls in dieser Region liegenden Yarrie-Projekt und dem kürzlich neu erworbenen Myrnas-Hill-Projekt dar.

Zielstrebig akquiriert Askari Metals in der östlichen Pilbara-Region weitere interessante Explorationslizenzen und entwickelt sich so in dieser gerade für das Lithium sehr wichtigen Region zu einem der größten Landbesitzer. Die neue Liegenschaft besteht aus den Lizenzen E45/5982 und gilt wegen ihrer Lithium-Zinn-Tantalmineralisierung als sehr aussichtsreich.



Allgemeine Informationen, Chart und Videos über Askari Metals und anderen Rohstoff-/Technologieunternehmen unter:

?? axinocapital.de/askari oder ?? axinocapital.de





Abonnieren Sie bitte unseren YouTube Kanal ?? Hier



Auf dem Projekt selbst wird Askari Metals mit seinen Arbeiten weitgehend Neuland beschreiten, denn in der Vergangenheit wurde auf dem Talga-East-Projekt noch keine umfangreiche Exploration durchgeführt. Es stehen zwar einige geologische Daten zur Verfügung, die Askari in einem ersten Schritt zunächst sichten und auswerten wird, doch Bohrungen sind auf dem Projekt bislang noch nicht niedergebracht worden.







Askari Metals wächst zu einem der größten Landbesitzer der Region heran

Akquiriert wurde das Projekt vor allem aufgrund seiner günstigen Lage, denn die Bedingungen für die Suche nach Lithiummineralisierungen sind hier günstig und durch den Erwerb vergrößert Askari Metals seinen Fußabdruck in der Region erheblich. Sobald die vorliegenden Daten ausgewertet worden sind, soll eine erste Erkundung am Boden starten.



Sie wird eine genaue Kartierung des Geländes sowie die Entnahmen von Boden- und Gesteinsproben beinhalten. Dabei wird das Ziel sein, auffällige Pegmatite zu definieren und diese für eine spätere Erkundung durch erste Bohrungen zu bewerten und zu klassifizieren. Sehr entgegenkommen dürfte Askari Metals dabei, dass das Talga-East-Projekt ebenfalls vollständig in der "Goldilocks Zone" der Region liegt, die zahlreiche LTC-Pegmatite aufweist.



Positive Seltene Erden-Ergebnisse vom Red-Peak-Projekt

Erste positive Ergebnisse können die Geologen von Askari Metals vom Red-Peak-Projekt vermelden. Dieses wird seit Anfang des Jahres auch auf seine Gehalte an Seltenen Erden untersucht. Inzwischen wurden die Proben im Labor analysiert. Zutage trat dabei das Vorhandensein einer Seltenen-Erden-Anomalie, die TREO-Gehalte von bis zu 720,54 ppm enthält.



Entdeckt wurden die Seltenen Erden in Proben, die ursprünglich gar nicht für eine Untersuchung auf Seltene Erden vorgesehen waren. Umso erfreulicher ist der Erfolg, denn er deutet an, dass das Projekt auch für die begehrten Seltenen Erden einige attraktive Lagerstätten enthalten könnte. Dem sich abzeichnenden Potential für Seltene Erden sieht Askari Metals daher mit großer Zuversicht und Freude entgegen.









Nun sind weitere ausgedehnte Explorationsarbeiten auf dem Projekt geplant. Sie sollen auch erste Bohrungen enthalten. Unmittelbar mit diesen Arbeiten beginnen kann Askari Metals jedoch noch nicht, da vor dem Beginn der Arbeiten noch einige Genehmigungen eingeholt werden müssen.

Während die geplanten Bohrungen auf dem Red-Peak-Projekt erst noch von den Behörden genehmigt werden müssen, konnte Askari Metals die auf dem Horry-Kupfer-Projekt geplanten Bohrungen in der Zwischenzeit alle niederbringen. Insgesamt wurden auf Horry 29 Löcher mit einer Gesamtlänge von 2.096 Meter abgeteuft.



Die Bohrproben wurden inzwischen dem Labor zur weiteren Auswertung übergeben und es wird erwartet, dass dieses seine Analysen in den nächsten acht Wochen vollständig wird abschließen können. Anschließend können auch hier die gewonnenen Daten ausgewertet und die weiteren Explorationsschritte detailliert geplant werden.

Für die in die Askari-Metals-Aktie investierten Anleger startet der Oktober damit sehr vielversprechend, denn neben einem neu akquirierten Projekt konnten auch signifikante Fortschritte bei den Arbeiten auf den anderen Projekten vermeldet werden.







Risikohinweis

Die AXINO Media GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf www.axinocapital.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzen sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung und stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Es handelt sich hier ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um werbliche / journalistische Texte. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Es kommt keine vertragliche Beziehung zwischen der AXINO Media GmbH und ihren Lesern oder den Nutzern ihrer Angebote zustande, da unsere Informationen sich nur auf das Unternehmen beziehen, nicht aber auf die Anlageentscheidung des Lesers.

Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die von der AXINO Media GmbH und ihren Autoren veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche, dennoch wird jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich ausgeschlossen. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

Gemäß §34b WpHG und §48f Abs. 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass die AXINO Media GmbH und/oder deren Mitarbeiter, verbundene Unternehmen, Partner oder Auftraggeber, Aktien der Askari Metals Limited halten und somit ein Interessenskonflikt besteht. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns besprochenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ein weiterer Interessenkonflikt besteht darin, dass zwischen der AXINO Media GmbH und der Askari Metals Limited ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag besteht. Demnach wird die AXINO Media GmbH entgeltlich für ihre Berichterstattung entlohnt. Die AXINO Media GmbH und deren verbundenen Unternehmen behalten sich zudem vor, jederzeit Aktien des Unternehmens zu kaufen oder verkaufen.

Enthaltene Werte: XD0002747026,AU0000153256