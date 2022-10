Im angeschlagenen Marktumfeld nimmt bei den Small und Mid Caps die Zahl an Umsatz- und Gewinnwarnungen zu. Doch es geht auch anders. Unter den heimischen Technologiewerten erweist sich Aixtron in den vergangenen Monaten als der viel zitierte Fels in der Brandung. Auch im AKTIONÄR-Depot zählte die Aktie zu den Top-Performern. Nicht ohne Grund: Die Gesellschaft hat sich in einer Reihe von hochattraktiven Wachstumsmärkten die Marktführerschaft erarbeitet.

Den vollständigen Artikel lesen ...