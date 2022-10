Neckarsulm (ots) -Marzipan, Schokoladenweihnachtsmänner oder Adventskalender - Weihnachtssüßigkeiten gehören für die Deutschen in der kalten Jahreszeit einfach dazu. Pro Person liegt der Verbrauch in Deutschland, dem Bundesverband der Deutschen Süßwarenindustrie zufolge, bei rund einem Kilogramm pro Jahr. Mit den neuen Weihnachtssüßigkeiten der Kaufland Winteredition erweitert das Unternehmen nun sein Angebot an Weihnachtsprodukten erstmals auch um Eigenmarkenartikel."Im Rahmen unserer Eigenmarken überraschen wir unsere Kunden immer wieder gerne mit neuen, leckeren Produkten. Gerade zu Weihnachten, und auch schon in der Zeit davor, ist Schokolade nicht wegzudenken. Die neuen Produkte aus der Kaufland Winteredition ergänzen unser Sortiment daher ideal", sagt Stefan Bachmann, Geschäftsleitung Einkauf International.Die Kaufland Winteredition umfasst über 40 Artikel, darunter Klassiker wie Schokokugeln, Weihnachtsmänner oder Marzipanbrot. Die Produkte sind bundesweit in allen Kaufland-Filialen erhältlich. Nicht nur in Sachen Geschmack, sondern auch in Bezug auf Nachhaltigkeit machen die Produkte dabei eine gute Figur: Die Schokoladenartikel tragen das Fairtrade Siegel, einige Produkte sind Rainforest Alliance zertifiziert.Kaufland bietet seinen Kunden ein umfangreiches Sortiment an Lebensmitteln und alles für den täglichen Bedarf. Dazu gehören attraktive Eigenmarken, zum Beispiel K-Bio für Artikel aus ökologischer Landwirtschaft, bevola mit einer breiten Auswahl an Drogerieprodukten, K-take it veggie für die vegane und vegetarische Ernährung sowie Kuniboo für Baby- und Kleinkindertextilien.Pressekontakt:Kaufland UnternehmenskommunikationAlisa GötzingerRötelstraße 3574172 NeckarsulmTelefon +49 7132 94-921487presse@kaufland.deOriginal-Content von: Kaufland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/111476/5335769