Die besten Chancen, einen länger anhaltenden Sturm an den Märkten zu überstehen, haben laut Stanley Morgan kapitalkräftige Unternehmen. Mit diesen neun Aktien können sich Anleger gegen volatile Zeiten absichern.

Im September erreichte der S&P 500 ein neues Tief im jüngsten Bärenmarkt. Anleger befürchten nach einem bisher schwierigen Börsenjahr und einer anhaltend hohen Inflation eine Rezession in den USA. Falls dieser Fall eintritt, sei es wichtig, Unternehmen mit einer besseren finanziellen Grundlage im Portfolio zu haben, so der Stratege Todd Castagno.

"Unternehmen, die sich selbst finanzieren und über einen hohen freien Cashflow verfügen, sind möglicherweise besser in der Lage, einen anhaltenden Sturm zu überstehen, indem sie ihr Kapital effektiv einsetzen und sich bietende Chancen nutzen", zitiert CNBC den Morgan-Stanley-Experten weiter. "Kapitalkräftige Unternehmen mit hohen Free-Cash-Flow-Renditen sollten auch einen besseren Schutz vor Abwärtsrisiken haben und gleichzeitig ein längerfristiges Aufwärtspotenzial bieten, wenn das Management in der Lage ist, die Barmittel effektiv einzusetzen."

Morgan Stanley hat dazu eine Liste von Unternehmen mit hohen freien Cashflows zwischen zehn und bis zu 30 Prozent erstellt. Nach Angaben der US-Investmentbank hat die Gruppe in diesem Jahr den S&P 500 um etwa 21 Prozent übertroffen. Auf der Liste tauchen neben einigen Energie- und Rohstoff- auch Industrie- und Gesundheitsunternehmen auf:

Unternehmen mit starkem freien Cashflow Unternehmen Cash/Unternehmenswert in Prozent Free-Cash-Flow-Rendite in Prozent Marathon Oil 6,3 28,5 Steel Dynamics 9,3 25,9 Nucor 7 25,4 Westlake 8,5 24,2 HF Sinclair 11,8 23,3 Valero Energy 10,5 23,1 CF Industries Holdings 10,3 21,4 Dow Inc 5,9 18 Pioneer Natural Resources 6 16,9

Quelle: Morgan Stanley



Autor: Nicolas Ebert, wallstreet:online Zentralredaktion

Noch ein spannender Hinweis in eigener Sache:

+ 100 % in nur 8 Tagen. Der neue Börsendienst FAST BREAK des Charttechnikexperten Stefan Klotter macht schon zum Auftakt seinem Namen alle Ehre. Mit einem Short-Move bei Tesla aufgrund einer negativen Signallage der Indikatoren in Kombination mit einer signifikanten Chartformation konnten die Anleger satte Gewinne einfahren. Der Trade ist weiterhin heiß, Neueinsteiger können noch profitieren. Weitere Informationen finden Sie hier.

Enthaltene Werte: US1252691001,US6703461052,US7237871071,US8581191009,US9604131022,US5658491064,US91913Y1001,US78378X1072,2455711,US2605571031,US4039491000