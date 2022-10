Chip-Aktien gehören aktuell nicht zur ersten Wahl unter den Anlegern. Das gibt einerseits Chancen, wie bei Qualcomm. Andererseits kristallisieren sich Vertreter heraus, die sich dem Abwärtssog in der Branche widersetzen können. Zu Letzteren gehört Wolfspeed, was wiederum für PVA TePla eine gute Nachricht ist. Das Zauberwort in diesem Fall ist Siliziumkarbid, Wolfspeed ist hier weltweit die Nr. 1. Innovative Materialien wie Siliziumkarbid sind ein elementarer Baustein, den Umstieg auf E-Mobilität und erneuerbare Energien zu forcieren. Bei Elektroautos kann damit die Reichweite durch den Ersatz von herkömmlichem Silizium um 8 % erhöht werden. Ladevorgänge lassen sich außerdem beschleunigen.



Der im letzten Jahr noch rd. 1,1 Mrd. $ große Siliziumkarbid-Markt soll laut dem Analysehaus Yole bis 2027 auf 6,3 Mrd. $ wachsen. Dank dieser Perspektiven und vor allem dank guter Zahlen zeigt PVA TePlas Branchenkollege Wolfspeed relative Stärke. Die Aktie wird mit einem 2024er-KGV von 67 bewertet, PVA TePla kommt auf lediglich 15 für 2023 und 12 für 2024. Ein Abschlag aufgrund der Marktposition ist gerechtfertigt, aber nicht in diesem Maß.



Dies ist ein Auszug aus unserer Publikation "Frankfurter Börsenbrief", Ausgabe Nr. 39.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



Börsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder im Einzelabruf!









PVA TEPLA-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de