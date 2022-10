DJ Deutsche Post: DHL Freight bietet CO2-Reduktion im Straßentransport

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Deutsche-Post-Tochter DHL Freight bietet ihren Kunden im Straßengütertransport eine Kompensation der CO2-Emissionen durch Investitionen in grüne Technologien und Kraftstoffe.

Wie der Logistikdienstleister mitteilte, bietet er ab sofort den "GoGreen Plus Service" auch bei Straßenlogistik an. Dabei soll der Straßentransport durch Investitionen in emissionsarme oder emissionsfreie Technologien und Kraftstoffe wie Elektrofahrzeuge, Biogas oder hydriertes Pflanzenöl dekarbonisiert werden.

Zum Beispiel bietet DHL Freight seit 2018 in Schweden das Carbon-Insetting-Produkt Skicka Grönt an. Durch eine Umstellung der Fahrzeugflotte auf Biokraftstoffe und Elektro-LKW habe dies deutlich zu einer Senkung der CO2-Emissionen beigetragen.

Das "GoGreen Plus Service" Angebot gibt es bereits für See- und Luftfracht. Somit bietet der Konzern nach eigenen Angaben nun "klimaneutrale Versandleistungen für alle Transportarten".

Die Deutsche Post will bis 2050 alle logistikbezogenen Emissionen auf netto null reduzieren. Der "GoGreen Plus Service" soll helfen, das Ziel zu erreichen. Er basiert laut Mitteilung auf dem Verdrängungsprinzip: "Je mehr Kunden den Service buchen, desto mehr alternativer Treibstoff oder saubere Technologie wird eingesetzt - so werden Transportketten Schritt für Schritt grüner."

