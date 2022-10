Bonn (ots) -



Das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen (UNHCR) hat heute die ehemalige deutsche Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel als Trägerin des Nansen-Flüchtlingspreises 2022 bekanntgegeben. Die ehemalige Bundeskanzlerin wird damit für ihren großen humanitären Einsatz für Flüchtlinge geehrt. So ermöglichte die im Jahr 2015 erfolgte Entscheidung der Bundesregierung unter Kanzlerin Merkel zahlreichen Flüchtlingen, die über die Türkei, Griechenland und die Balkanroute nach Mittel- und Nordeuropa kamen, die Aufnahme in Deutschland.



Peter Ruhenstroth-Bauer, Nationaler Direktor der UNO-Flüchtlingshilfe (deutscher Partner des UNHCR), kommentiert: "Angela Merkel hat 2015 ein zentrales Signal der Stärke und Humanität gesendet. Damit hat sie diejenigen in der Zivilgesellschaft gestärkt, die Empathie und Solidarität mit Geflüchteten empfinden und sich bis heute für Menschen auf der Flucht engagieren."



