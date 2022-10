EQS-News: UET United Electronic Technology AG / Schlagwort(e): Finanzierung/Auftragseingänge

Working Capital wird für Wachstum und Lieferketten-Management aufgestockt. Umsatz wächst durch hohe Auftragseingänge. UET United Electronic Technology AG (ISIN: DE000A0LBKW6), Eschborn, plant, die derzeit laufende Finanzierungsrunde, die ursprünglich für die Refinanzierung einer bestehenden Fremdkapitalfinanzierung verwendet werden sollte, auszuweiten. Im Geschäftsjahr 2022 beträgt das Umsatzwachstum derzeit etwa zwölf Prozent und das Wachstum im Auftragseingang rund 25 Prozent. Dies führt zu einem deutlich höheren Auftragsbestand. Er liegt ca. 45 Prozent über dem Wert im vergleichbaren Vorjahreszeitraum. Die beschränkte Verfügbarkeit von Halbleiterbauteilen führt zu einem Rückstau bei Auslieferungen, wodurch ein stärkeres Umsatzwachstum derzeit behindert wird. Um sämtliche Möglichkeiten im Markt nutzen zu können, wurden die Bestände des Warenlagers für Bauteile in den vergangenen zwölf Monaten verdoppelt. Das erfordert die Ausweitung des Working Capital für das Supply Chain Management. Die geplanten Finanzierungsmaßnahmen können in einem oder mehreren Schritten umgesetzt werden. Um notwendige Beschlüsse bei Bedarf mit den Aktionären zu treffen, wird die Hauptversammlung voraussichtlich Ende 2022 einberufen. Alternative Bauteile verbessern Lieferfähigkeit Die UET-Gruppe hat bei allen Gigabit-Breitband-Übertragungssystemen für Glasfaserübertragung in den vergangenen neun Monaten Entwicklungsprojekte umgesetzt. Sie bieten die Möglichkeit, bei Schlüsselkomponenten alternative Bauteile zu verwenden. Diese Maßnahmen tragen dazu bei, die Lieferfähigkeit zu verbessern und kommerzielle Optionen im Einkauf zu sichern. Sowohl bei den primär verwendeten Bauteilen als auch bei den Alternativen sind die Kosten für die Beschaffung gestiegen. Ein Teil der Kostensteigerung wird von Kunden durch Preiserhöhungen übernommen. Investitionen in die Energieeffizienz werden erhöht Durch steigende Energiekosten sowie zunehmenden Bedarf zum Ausbau der Netzsicherheit in Telekommunikationsnetzen als Teil der kritischen Infrastruktur erwartet die UET-Gruppe eine nachhaltige Nachfrage in den nächsten Jahren - auch im Fall einer Rezession in Europa. Insbesondere die Energieeffizienz von Glasfaserbreitband treibt die Investition in den nächsten Jahren. Nach einer Studie des Umweltbundesamtes wird für den reinen Übertragungsweg über 5G Mobilfunk rund siebenmal mehr Energie als für Fiber to the Home, den Glasfaseranschluss bis ins Haus, und über 4G Mobilfunk sogar 20-mal mehr Energie benötigt. Im Bereich Energieeffizienz, schon bisher ein Kompetenzfeld der UET-Gruppe, werden die Investitionen in den nächsten Jahren erhöht. "Die Internet- und Telekommunikationsbranche hat die einmalige Chance, einen zentralen Beitrag zur Ökologisierung der Wirtschaft zu leisten. Mit nachhaltigen, intelligenten Produkten und Lösungen wollen wir mithelfen, die Emissionen an Treibhausgasen in Zukunft zu reduzieren", sagt Werner Neubauer, CEO der UET AG. "Unsere Investitionen werden dazu beitragen, das Ziel Klimaneutralität sowohl im Unternehmen als auch für das Produktportfolio schneller zu erreichen.". Ziel sei es, die Digitalisierung und den damit verbundenen Ausbau der Kommunikationsinfrastruktur klimaschonend und in Zukunft CO2-neutral zu machen. Kontakt: UET United Electronic Technology AG Frankfurter Straße 80-82 D-65760 Eschborn Sebastian Schubert - Investor Relations Tel: + 49 (0) 6196 777755-0 E-Mail: investor@uet-group.com

