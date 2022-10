In der vergangenen Woche veranstaltete Vulcan Energy Resources eine Besichtigung seiner Standorte in Insheim, Karlsruhe und der im Bau befindlichen DLE-Demoanlage in Landau. Die Analysten von AlsterResearch sind zuversichtlich, dass Vulcan die richtigen Mitarbeiter versammelt hat, um die Chancen des aktuellen politischen Umfelds in Richtung Geothermie und der zukünftigen Nachfrage nach einer Lithiumproduktion in Europa zu nutzen. Allerdings könnte der Weg bis zur Produktionsaufnahme holprig werden, wie die jüngste Verschiebung des Zeitplans auf Ende 2025 zeigt. Dennoch nimmt die Tätigkeit von Vulcan an Fahrt auf. Das Unternehmen arbeitet auf mehreren Ebenen parallel, um das Projekt voranzutreiben, und wird dies mit aktualisierten Machbarkeitsstudien unterlegen. Auf der Grundlage des Modells von AlsterResearch bleibt das Kursziel bei 20,00 AUD, umgerechnet 13,10 EUR, und die Analysten empfehlen weiterhin KAUFEN. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/research/Vulcan%20Energy%20Resources





