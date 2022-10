Seitdem Börsen-Debüt vor zehn Jahren hat der Koch-Box-Versender Blue Apron deutlich Federn gelassen. Und ein Ende der Volatilität ist eher nicht in Sicht. Ein Einstieg empfiehlt sich nur für Wagemutige.

Beim Koch-Box-Anbieter Blue Apron läuft es gerade nicht so gut: Kaum hatte das Unternehmen eine geplante Kapitalerhöhung von über 15 Millionen US-Dollar angekündigt - im Zuge derer Stammaktien der Klasse A veräußert werden sollten - setzten die Aktien schon vor dem Börsengang zum Sinkflug an. In der Spitze brachen die Papiere des Hello Fresh-Konkurrenten über 30 Prozent ein. Auf Jahressicht liegt das Minus sogar bei über 50 Prozent. Und seit der Gründung vor zehn Jahren ging es sogar um über 95 Prozent nach unten.

In personeller Hinsicht ist bei Blue Apron einiges in Bewegung. Zum 15. Oktober scheidet Peter Faricy aus dem Verwaltungsrat aus und zum 17. Oktober wird Finanzvorstand Randy Greben sein Amt aufgeben. Bis ein neuer CFO gefunden ist, übernimmt Mitchell Cohen - ein externer Mitarbeiter von Blue Apron - vorübergehend den Posten. Auch wenn nichts Genaues über die Personal-Abgänge mitgeteilt wird, waren beide damit nicht länger als zwei Jahre bei Blue Apron.

Um sich gegen die wachsende Konkurrenz im Lebensmittel-Bereich besser aufzustellen, versucht sich Blue Apron bei den Produkten breiter aufzustellen. So hat die Mannschaft um Firmenlenkerin Linda Findley ihr Angebot an bequemen Mahlzeiten im August über das Abendessen hinaus erweitert. Zudem versucht man mit speziellen, saisonalen Offerten, bestehende Abo-Kunden zu überraschen und neue zu gewinnen.

Jüngstes Beispiel ist eine neue Tailgaiting-Box, die pünktlich zur US-Football-Saison Mitte August eingeführt wurde. Dabei handelte es sich um Mahlzeitenpakete mit klassischen und unkomplizierten Rezepten mit einer persönlichen Note für jeden Spieltag. Klar ist, dass Blue Apron noch eine ordentliche Schippe drauflegen muss, um Investoren zu überzeugen. Die Umsatzkurve ließ zuletzt zu wünschen übrig und auch das Einholen von verschiedenen Finanzspritzen binnen eines Jahres hat die Zuversicht nicht auf einen Höchststand katapultiert.

Dazu kommen die Unsicherheiten an den internationalen Finanzmärkten, welche die Aussichten für die gesamte Branche eintrüben, da sich das Konsumverhalten der Leute abschwächt. Klar ist: Wer auf Blue-Apron-Aktien setzt, sollte nicht risikoscheu sein und die erhöhte Volatilität des Papiers auf dem Schirm haben. Angesichts des jüngsten Preisverfalls könnten einige dies als günstige Chance für einen Einstieg sehen.

(ir) für die wallstreet:online Zentralredaktion

Enthaltene Werte: DE000A161408,US09523Q2003