Thema heute: Außergewöhnliche Kunst auf Arizonas Straßen erleben

Arizona hat weitaus mehr zu bieten als atemberaubende Natur und die legendäre Route 66. Der Grand Canyon State hat mittlerweile zahlreiche Städte, die für ihre Kunstszene bekannt sind und die zum besonderen Charme des jeweiligen Ortes beiträgt.

Straßenkunst in RoRo, PhoenixWer auf der Suche nach bewegender Straßenkunst in Arizona ist, wird in Phoenix, der Hauptstadt des Grand Canyon State definitiv fündig: Der Bezirk Roosevelt Row, von den Einheimischen auch häufig "RoRo" genannt, hat die höchste Dichte an Straßenbildern der Stadt. Einige Kunstwerke werden regelmäßig ausgetauscht oder übermalt, so dass es stets etwas Neues zu entdecken gibt. Auch das historische Kunstviertel Grand Ave lässt das Herz von Kunstliebhabern höherschlagen. Hier befinden sich zahlreiche kleine Kunstgalerien, Ateliers und lokale, kleine Läden, die zum Stöbern und Staunen einladen.Verrückte Kunst in BisbeeDie kleine Stadt Bisbee, bei der es sich eigentlich um eine alte Bergbaustadt handelt, hat mittlerweile einen Ruf als Kunst und Kultur Hotspot. Bei einem Spaziergang durch den Art & Culture District, der Bisbee seinen einzigartigen Charme verleiht, können Kunstinteressierte eine Vielzahl verschiedener, bunter Kunstwerke, wie beispielsweise die legendäre Peace Wall begutachten.Mit dem Downtown Guide selbstständig Mesas Kunstszene entdeckenDie Stadt Mesa bei Phoenix bietet kunstinteressierten Besuchern etwas ganz Besonderes: Über die Website lässt sich ein Downtown Guide & Art Walk herunterladen, der einen an den schönsten Straßenkunstwerken und bedeutenden Statuen der Stadt vorbeiführt: Die verschiedenen Wandgemälde zeigen für Arizona typische Landschaften oder erinnern an den Wilden Westen, die Statuen zeigen eine ungewöhnliche Vielfalt - von historischen Persönlichkeiten in Lebensgröße, abstrakten Figuren und Tieren ist alles dabei.Kunst und Kultur auf Tubac's Festival of ArtsIn Tubac treffen Kunst und Geschichte aufeinander: Die Stadt ist eine der ältesten in ganz Arizona und wurde bereits einige Male für ihre kleine, regionale Kunstszene ausgezeichnet, die ein Muss für jeden Kunstliebhaber ist. Besonders empfehlenswert ist ein Besuch des Tubac's Festival of Arts, bei dem es sich um das älteste Kunstfestival im Süden Arizonas handelt. Die Abendstimmung Scottsdales beim Art Walk genießenScottsdales Historic Art District ist eines der bekanntesten Kunstviertel in ganz Arizona. In den verschiedenen Museen und Galerien lassen sich Kunstwerke aller Art bestaunen. Jeden Donnerstagabend flanieren Einheimische und Besucher den Art Walk entlang und können bei bestem Wetter und schönster Straßenbeleuchtung die Straßenkunst der regionalen Künstler entdecken.

