Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft übernimmt das Terminal- und Logistikgeschäft der Sociedad Matriz SAAM S.A.



04.10.2022

Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft übernimmt das Terminal- und Logistikgeschäft der Sociedad Matriz SAAM S.A. Die Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft (Hapag-Lloyd) hat heute einen Anteilskaufvertrag mit Sociedad Matriz SAAM S.A. sowie ihrer Tochtergesellschaft der SAAM Inversiones SpA (nachfolgend gemeinsam die Verkäufer) über den Erwerb der jeweils in Chile ansässigen Gesellschaften SAAM Ports S.A. und SAAM Logistics S.A. (nachfolgend gemeinsam auch die Zielgesellschaften) sowie eines dazugehörigen Immobilienportfolios geschlossen (zusammen nachfolgend die Transaktion). Der Kaufpreis beläuft sich auf rund 1 Mrd. USD. Bei den Vertragsparteien handelt es sich um nahestehende Personen im Sinne der §§ 111a ff. AktG. Die Verkäufer gehören zur Gruppe der chilenischen Quiñenco S.A., die über die CSAV S.A. mittelbar mit 30% an Hapag-Lloyd beteiligt ist. Die SAAM Ports S.A. hält Beteiligungen an insgesamt 10 Hafenterminals mit einem Schwerpunkt in Chile, vier weiteren süd- und mittelamerikanischen Ländern sowie in Florida, USA. Der Containerlogistikbereich von SAAM Logistics S.A. ergänzt das Terminalgeschäft an fünf Standorten in Chile. Im Geschäftsjahr 2021 wiesen die Zielgesellschaften ein konsolidiertes EBITDA von rund 115 Mio. USD aus. Die Transaktion enthält aus Sicht von Hapag-Lloyd eine erhebliche strategische Komponente. Im Rahmen seiner Strategie 2023 hat Hapag-Lloyd sein Engagement im Terminalbereich kontinuierlich ausgebaut. Mit dem heute unterzeichneten Kaufvertrag wird Hapag-Lloyd sein Geschäft weiter stärken und ein robustes sowie attraktives Containerterminal-Portfolio aufbauen. Der Vollzug der Transaktion steht unter anderem unter der Bedingung der Kartellfreigaben in verschiedenen Jurisdiktionen und auch der Zustimmungen Dritter. ISIN: DE000HLAG475 Geregelter Markt Frankfurter und Hamburger Börse Kontakt: Heiko Hoffmann

Senior Director Investor Relations



Hapag-Lloyd AG

Ballindamm 25

20095 Hamburg

Telefon +49 40 3001-2896

Fax +49 40 3001-72896

