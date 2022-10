INNIO gab heute die Markteinführung des Jenbacher Motors der nächsten Generation, der Baureihe 3F, bekannt. Dies ist Teil der Initiativen, in deren Rahmen INNIO den Übergang zu Net Zero mit flexiblen, skalierbaren und resilienten Energielösungen und Services vorantreibt. Der neue und verbesserte Motor der Baureihe 3F bietet seinen Kund:innen die bewährte Robustheit und Zuverlässigkeit von Jenbacher bei einer gleichzeitigen Steigerung des Wirkungsgrads um bis zu zwei Prozentpunkte. Damit ist er der bisher effizienteste Motor der Baureihe 3. Motoren der Baureihe 3F erreichen beim Betrieb mit Pipelinegas nicht nur einen Wirkungsgrad von bis zu 43,3 %, sondern sind auch optimiert für geringere THC-Emissionen (Gesamtausstoß an Kohlenwasserstoffen) und punkten mit zukunftssicherer Kraftstoffflexibilität und höherer Wartungsfreundlichkeit. Zudem wird die neueste 3F-Technologie mit einer "Ready for H2"-Option angeboten und kann bei den meisten installierten Motoren der Baureihe 3 nachgerüstet werden.

INNIO's next generation Jenbacher Type 3F engine has the line's highest efficiency ever, and its fuel flexibility will allow it to run on hydrogen once the fuel becomes more readily available. (Photo: Business Wire)