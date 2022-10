Nachlese Podcast Montag, Audio Link zur Folge: https://boersenradio.at/page/podcast/3422, alle unter http://www.christian-drastil.com/podcast ) - "Pierer Mobility, KTM-Moto GP-Sieg und Börse" nochmal: Nach dem Sieg von KTM-Pilot Oliveira (Moto GP) ging die Aktie am Handelstag darauf in gutem Umfeld schwächer. Leider gibt es hier keine Korrelation. - bei Varta wirkt nun vieles entspannter, weil Vorstand Herbert Schein, über den es in der Vorwoche noch hiess "Herbert Schein legt Amt als Vorstandsvorsitzender mit sofortiger Wirkung nieder," nun eine neue Aufgabe im Konzern übernehmen wird, er wird sich "voll und ganz dem Geschäft mit großen Lithium-Ionen-Zellen widmen". Diesen Markt willl man mit einer neuen Varta-Gesellschaft, der V4Drive SE, adressieren. ...

