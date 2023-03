Nachlese Podcast Dienstag. Audio Link zur Folge: https://audio-cd.at/page/podcast/4079/, alle unter http://www.audio-cd.at/wienerboerseplausch . - in Folge S4/24 geht es - passend zur gestrigen Bitte an Karl Fuchs - um den OÖ-Aktienindex, bei dem mir der bet-at-home.com-Crash immer noch lieber ist als das Ciao der startup300. An die Oberbank habe ich ebenfalls eine Bitte, nämlich die gute Market Cap auch durch eine ATXPrime-Upgrade untermauern. OÖ10: https://www.wikifolio.com/de/at/meine-wikifolios/trade/wf0ooe10if - Martin Stenitzer (HÖREN: https://audio-cd.at/page/podcast/4081/ ) ist Part des Investor Relations Teams der Österreichischen Bundesfinanzierungsagentur (OeBFA), war davor u.a. bei Raiffeisen, Telekom Austria und Wienerberger. Wir sprechen ...

