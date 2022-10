Die Hoffnung auf behutsamere Zinserhöhungen der großen Notenbanken lockt Investoren an die Börsen zurück. Die Wall Street legte am Montag vor, Japan und Europa folgen. Auch der Deutsche Aktienindex Dax ist zu neuem Leben erwacht. Am Dienstag-Mittag steht das Aktien-Barometer mehr als drei Prozent über Vortag. Auch charttechnisch hellt sich die Lage auf. Schwache US-Konjunkturdaten vom Montag sorgen für Kauflaune. Die Stimmung in der US-Industrie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...