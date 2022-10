Verbund und die OMV-Tochter Borealis planen ein gemeinsames Projekt, in dem grüner Wasserstoff in der Erzeugung von Düngemitteln, Melamin und technischem Stickstoff eingesetzt wird. Grüner Wasserstoff ist einer der wesentlichen Hebel, um die Energiewende voranzutreiben. Die Etablierung als Wasserstoffplayer ist ein strategisches Ziel von Verbund", so Verbund-CEO Michael Strugl.Verbund ( Akt. Indikation: 89,00 /89,10, 0,85%) Andritz erhielt von Bracell SP den Auftrag zur Lieferung von vier PrimeLineTM W 2000-Tissueproduktionslinien für das Werk in Lençóis Paulista, São Paulo. Die Inbetriebnahme ist für 2024 geplant. Die Linien werden Haushaltspapiere, wie zum Beispiel Toilettenpapier, Servietten, Taschentücher, Hand- und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...