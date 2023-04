Der Verbund-Aufsichtsrat hat in seiner jüngsten Sitzung am 27. März die Vorstandsmitglieder Michael Strugl, Peter F. Kollmann und Achim Kaspar wiederbestellt. Neu in den Verbund-Vorstand kommt Susanna Zapreva-Hennerbichler, derzeit Vorstandsvorsitzende der deutschen enercity AG. Die Funktionsperioden gelten ab 1.1.2024.Verbund ( Akt. Indikation: 80,05 /80,55, 0,38%) Auch bei Andritz kommt es zu Änderungen im Vorstand, In den Ruhestand gehen Wolfgang Semper und Humbert Köfler, dafür kommen Frédéric Sauze und Dietmar Heinisser.Andritz ( Akt. Indikation: 61,90 /61,95, -0,60%) Die Immofinanz trennt sich von einem Wiener Bürohaus. Real-Treuhand Immobilien hat für die RLB OÖ das Bürogebäude "Bureau am ...

