Siltronic beginnt die heutige Sitzung mit einem kräftigen Anstieg. Derzeit notiert das Wertpapier mit rund vier Prozent im Gewinn. Nach diesem Anstieg kostet der Titel nun 61,40 EUR. Gehen die Bullen jetzt zum Angriff über?

Anmerkung der Redaktion: Startet Siltronic jetzt richtig durch? Mit dieser Frage beschäftigt sich unsere brandaktuelle Sonderanalyse, die Sie hier kostenlos abrufen können.

Kursverlauf von Siltronic der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Siltronic-Analyse einfach hier klicken.

Die Ausgangslage bleibt trotz des Anstiegs kritisch. Da die Aktie nun mit dem Rutsch unter die nächste Haltezone aus dem Stand neue Verkaufssignale generieren kann. Dieses wichtige Tief wurde bei 55,85 EUR markiert. Bei Siltronic dürfte es also in den nächsten Tagen hoch her gehen.

Werfen wir einen Blick auf den Durchschnittskurs der vergangenen 200 Tage, dürfte Langfrist-Anlegern das Lächeln vergehen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...