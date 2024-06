Am 12. Juni 2024 weihte Siltronic seine neue 300-mm-Fabrik in Singapur ein, nachdem sie Anfang des Jahres in Betrieb genommen wurde. Mit einer Investition von 2 Mrd. EUR soll die FabNext die wachsende Nachfrage nach Halbleitern decken, die unter anderem durch KI, Digitalisierung und Elektromobilität getrieben wird, und bis zum Ende des Geschäftsjahres 24 auf 100.000 Wafer pro Monat hochgefahren werden. Dank der Automatisierung, der Digitalisierung und des strategischen Standorts wird die 300mm-Fabrik voraussichtlich EBITDA-Margen von über 50 % erzielen. Die Analysten von mwb research bekräftigen daher die kurz- und mittelfristigen Prognosen des Unternehmens und bestätigen ihre Kaufempfehlung mit einem Kursziel von EUR 94,00, was ein Aufwärtspotenzial von 22,5% bedeutet. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/Siltronic%20AG





