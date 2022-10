DJ EZB/Enria: Banken mit besonderer Konstellation konfrontiert

WIEN/FRANKFURT (Dow Jones)--Der Chef der Bankenaufsicht der Europäischen Zentralbank (EZB), Andrea Enria, sieht die Bankhäuser des Euroraums mit einer besonderen Konstellation von Risiken konfrontiert. Die Auswirkungen des Angriffskriegs in der Ukraine auf die Energie- und Lebensmittelmärkte, die Unterbrechung der Lieferketten und der Nachfragedruck durch die Wiedereröffnung der von der Pandemie am stärksten betroffenen Sektoren hätten zu einer außergewöhnlich hohen und anhaltenden Inflation geführt, sagte Enria bei einer Konferenz in Wien.

Diese hohe Inflation gehe einher mit einem schneller als erwarteten Anstieg der Zinssätze und einer erheblichen Zunahme der Volatilität an den Finanzmärkten - und das in einem Umfeld einer historisch hohen Verschuldung von Staaten, Unternehmen und Haushalten. "Diese schwierigen Aussichten veranlassten den Europäischen Ausschuss für Systemrisiken letzte Woche zu einer beispiellosen Warnung, in der er auf die Risiken für die Finanzstabilität in der EU hinwies", sagte Enria.

"Bislang hat sich das günstige Zinsumfeld für die Banken positiv ausgewirkt, doch müssen sie weiterhin auf die Entwicklung der Risikoprognosen achten, das Kreditrisiko frühzeitig erkennen und steuern und sich möglicher Fallstricke bei den Schätzungen ihrer eigenen internen Modelle in diesem besonderen Risikoumfeld bewusst sein", mahnte Enria.

Die EZB werde ihre gezielten Bemühungen fortsetzen, um ein umsichtiges Verhalten und ein proaktives Risikomanagement zu fördern, und so sicherzustellen, dass die Banken widerstandsfähig blieben und die Realwirtschaft in schwierigen Zeiten weiterhin unterstützten.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/apo/brb

(END) Dow Jones Newswires

October 04, 2022 08:27 ET (12:27 GMT)

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.