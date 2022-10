Das europäische Statistikamt Eurostat hat die neuesten Daten zu den Erzeugerpreisen in der Eurozone veröffentlicht. Demnach erhöhten sich die Preise im August weiter im Rekordtempo. Der Dax steigt in einer ersten Reaktion weiter, was durchaus ein positives Zeichen ist. In der Vorwoche war der Dax mit 11.862 Punkten auf den tiefsten Stand seit November 2020 gefallen. Nun liegt der Dax bei 12.552 Punkten. Stabilisierung nach schwacher Vorwoche Nach ...

Den vollständigen Artikel lesen ...