Confluent, Inc. (NASDAQ: CFLT), der Pionier im Bereich Daten-Streaming, kündigt die Einführung von Stream Designer an, ein visuelles Interface, mit dem Entwickler Streaming-Daten-Pipelines in wenigen Minuten erstellen und implementieren können. Dieser visuelle Point-and-Click-Builder stellt einen bedeutenden Fortschritt bei der Demokratisierung von Datenströmen dar, da sie auch für Entwickler zugänglich sind, die keine spezialisierten Apache Kafka-Experten sind. Indem mehr Teams schnell Streaming-Pipelines erstellen und iterieren können, können Unternehmen in kürzester Zeit mehr Daten im gesamten Unternehmen miteinander verbinden, um eine agile Entwicklung und eine bessere, zügigere und unmittelbare Entscheidungsfindung zu ermöglichen.

"Wir befinden uns inmitten eines tiefgreifenden technologischen Wandels, in dem Daten-Streaming in Echtzeit zur neuen Normalität wird und neue Geschäftsmodelle, bessere Kundenerfahrungen und effizientere Abläufe ermöglicht", erklärt Jay Kreps, Mitbegründer und CEO von Confluent. "Mit dem Stream Designer wollen wir diese Bewegung hin zum Daten-Streaming demokratisieren und Echtzeit zum Standard des gesamten Datenflusses in einem Unternehmen machen."

Daten-Streaming ist bei erfolgreichen, modernen Unternehmen heute der gesetzte Standard bei der Datenverarbeitung. Die Streaming-Technologien, die früher nur eine Randerscheinung waren, sind inzwischen das Herzstück kritischer Geschäftsfunktionen. Diese Entwicklung wird durch die wachsende Nachfrage nach sofortiger und skalierbarer Bereitstellung von Daten für eine Vielzahl von Kundenerlebnissen und Geschäftsabläufen befeuert. Die herkömmliche Batch-Verarbeitung ist nicht mehr in der Lage, mit der wachsenden Zahl von Anwendungsfällen Schritt zu halten, die auf Updates innerhalb von Millisekunden bei einer immer größer werdenden Menge von Datenquellen angewiesen sind.

Angesichts der Tatsache, dass ein immer größerer Teil der Geschäftstätigkeit in Echtzeit abläuft, benötigen Unternehmen Möglichkeiten zur Beschleunigung ihrer Daten-Streaming-Initiativen. Kafka ist der faktische Standard für Daten-Streaming und ermöglicht es mehr als 80 der Fortune-100-Unternehmen, große Mengen und Arten von Daten in Echtzeit zuverlässig zu verarbeiten. Doch der Aufbau von Daten-Streaming-Pipelines auf der Open-Source-Plattform Kafka bedarf großer Teams mit hochspezialisierten Fachkräften und bringt eine zeitaufwändige Entwicklung über mehrere Tools hinweg mit sich. Für viele Unternehmen ist ein weitreichendes Daten-Streaming daher nicht realisierbar und die bestehenden Pipelines werden durch überholte und veraltete Daten verstopft.

"Immer mehr Unternehmen begreifen, dass das Streaming von Daten unerlässlich für Innovationen und den Erhalt eines erfolgreichen Betriebs ist", erläutert Amy Machado, Research Manager, Streaming Data Pipeline, IDC. "Unternehmen benötigen mehr Anwendungsfälle für das Streaming, doch fehlende Entwicklertalente und eine zunehmende technische Überforderung verhindern dies. Visuelle Interfaces, wie der Stream Designer, tragen entscheidend dazu bei, diese Herausforderungen zu überwinden und erleichtern die Entwicklung von Daten-Pipelines für bestehende Teams und die nächste Generation von Entwicklern."

Stream Designer: Das erste visuelle Interface für den schnellen Aufbau von Streaming-Daten-Pipelines nativ auf Kafka

"Daten-Streaming entwickelt sich schnell zum zentralen Nervensystem unserer Infrastruktur, da es die Kundenerlebnisse in unseren 12 Ländern, in denen wir tätig sind, in Echtzeit ermöglicht", kommentiert Enes Hoxha, Enterprise Architect, Raiffeisen Bank International. "Das visuelle Low-Code-Interface von Stream Designer wird mehr Entwicklern in unserer gesamten Organisation die Möglichkeit eröffnen, dynamische Daten zu nutzen. Mit einer vereinheitlichten, durchgängigen Sicht auf unsere Streaming-Daten-Pipelines wird die Produktivität unserer Entwickler verbessert, da Echtzeitanwendungen, die Entwicklung von Pipelines und die Fehlerbehebung sich wesentlich einfacher gestalten."

Stream Designer stellt Entwicklern ein flexibles Point-and-Click-Canvas zur Verfügung, mit dem sie innerhalb von Minuten Pipelines erstellen und Datenflüsse und Geschäftslogik problemlos in der Confluent Cloud UI beschreiben können. Er basiert auf einem entwicklerorientierten Ansatz, bei dem Benutzer mit unterschiedlichen Kenntnissen und Bedürfnissen nahtlos zwischen der Benutzeroberfläche, einem Code-Editor und einer Befehlszeilenschnittstelle wechseln können, um mit Höchstgeschwindigkeit Datenflusslogik deklarativ zu erstellen. Die Lösung ermöglicht entwicklerorientierte Vorgehensweisen bei Pipelines und unterstützt Entwickler, die noch nicht mit Kafka vertraut sind, bei der schnelleren Skalierung von Daten-Streaming-Projekten.

Mit Stream Designer können Unternehmen:

Die Produktivität der Entwickler steigern: Anstatt Tage oder gar Monate mit der Verwaltung einzelner Komponenten von Open-Source-Kafka zu verbringen, können Entwickler Pipelines mit dem gesamten Kafka-Ökosystem erstellen, das über ein einziges visuelles Interface zugänglich ist. Sie können modular entwickeln, iterieren und testen, bevor sie die Pipeline, in die Produktion überführen, wie es bei agilen Entwicklungsmethoden üblich ist. Die Arbeit mit mehreren separaten Komponenten wie Kafka Streams und Kafka Connect, die jeweils ihren eigenen Code benötigen, ist nicht mehr erforderlich.

Eine einheitliche End-to-End-Ansicht freischalten:Nach der Erstellung einer Pipeline liegt die nächste Herausforderung darin, sie über ihren Lebenszyklus hinweg zu warten und zu aktualisieren, wenn sich die Geschäftsanforderungen ändern und die Technologie-Stacks sich weiterentwickeln. Stream Designer bietet eine einheitliche End-to-End-Ansicht, um Pipelines einfach zu überwachen, zu bearbeiten und zu verwalten und sie auf dem neuesten Stand zu halten.

Die Entwicklung von Echtzeitanwendungen beschleunigen:Mit Stream Designer erstellte Pipelines können als SQL-Quellcode exportiert werden, um sie mit anderen Teams zu teilen, in einer anderen Umgebung zu implementieren oder in bestehende CI/CD-Workflows zu integrieren. Stream Designer ermöglicht es mehreren Benutzern, live Änderungen an derselben Pipeline vorzunehmen und daran zu arbeiten, was eine nahtlose Zusammenarbeit und einen Wissenstransfer ermöglicht.

Über Confluent

Confluent ist die Daten-Streaming-Plattform, die Pionierarbeit für eine grundlegend neue Kategorie von Dateninfrastruktur leistet, die Daten in Bewegung setzt. Das Cloud-native Angebot von Confluent bildet die Basisplattform für Daten in Bewegung als intelligentes Bindeglied, das es ermöglicht, dass Echtzeitdaten aus verschiedenen Quellen kontinuierlich durch das Unternehmen fließen. Mit Confluent können Unternehmen den neuen Geschäftsanforderungen gerecht werden und ein vielfältiges, digitales Kundenerlebnis an der Kundenfront bieten sowie den Übergang zu hochentwickelten, softwaregesteuerten Backend-Abläufen in Echtzeit vollziehen. Weitere Informationen finden Sie unter www.confluent.io.

