Weitere Videos findet ihr unter: https://www.deraktionaer.tv Die US-Indizes starteten mit deutlichen Zugewinnen ins neue Quartal. Der Dow Jones gewann 2,7 Prozent hinzu. Der Nasdaq Composite verbuchte ein Plus von 2,3 Prozent. Bei den Einzelthemen geht es heute um den Dow Jones, Meta, Tesla, Biogen, Vertex Pharmaceuticals, Cheniere Energy, Etsy, Dollar General und Firstcash Holdings. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur von DER AKTIONÄR, kennt die Indikationen für den heutigen Handelstag. Johanna Krämer, Korrespondentin an der Börse Frankfurt, gibt außerdem einen Überblick, was die Märkte bewegt. ??Machen Sie mehr aus Ihrem Geld und werden Sie jetzt AKTIONÄR. Mit dem Willkommenspaket 4 Ausgaben plus Prämie zum Vorteilspreis sichern. Worauf warten Sie? https://tiny.li/uH2g Hier bekommt ihr das aktuelle Magazin von DER AKTIONÄR: https://www.boersenmedien.de/deraktionaer/1