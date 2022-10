Nürnberg (ots) -- Langfristiger 5-Jahres-Vertrag für eine starke Wohnungswirtschaft: GdW und immowelt führen erfolgreiche Zusammenarbeit fort- Kooperation für GdW-Mitglieder umfasst attraktive Konditionen für Insertion und die Lizensierung von Profi-Software- Zusammen stark: Partnerschaft wird um gemeinsame Workshops und regelmäßige Roundtables erweitertDer GdW Bundesverband deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen und immowelt intensivieren ihre Zusammenarbeit. Dafür wurde im Rahmen der Messe Expo Real ein langfristiger Kooperationsvertrag unterzeichnet, der zum 1. Januar 2023 in Kraft tritt. immowelt bleibt weiterhin exklusiver Immobilienportal-Partner des GdW. GdW-Mitglieder erhalten weiterhin attraktive Vorteilskonditionen für die Insertion auf immowelt Portalen und für die Lizensierung von Profi-Software von immowelt. Regelmäßige Roundtables vertiefen den Austausch zwischen den Führungsebenen beider Parteien. Zusätzlich erhalten GdW-Mitglieder exklusive Knowledge-Workshops."Mit seinen reichweitenstarken Portalen für die Vermarktung und der leistungsstarken Profi-Software für die Immobilienverwaltung ist immowelt seit über 30 Jahren ein verlässlicher Partner an der Seite der Immobilienwirtschaft", sagt Axel Gedaschko, Präsident des GdW. "Mit dem Ausbau unserer Zusammenarbeit untermauern wir diese starke Kooperation.""Der GdW ist eine zentrale Säule der deutschen Immobilienwirtschaft", sagt Natascha Engler, Managing Director Commercial Strategy bei immowelt. "Die rund 3.000 im GdW organisierten Unternehmen bieten Millionen Menschen auch in Krisenzeiten ein sicheres Zuhause. Im Rahmen der Partnerschaft unterstützen wir die GdW-Mitglieder bei der Digitalisierung und der besseren Vermarktung ihrer Immobilen."Fortführung einer erfolgreichen ZusammenarbeitDer Spitzenverband der Wohnungswirtschaft GdW und immowelt arbeiten bereits seit 2013 partnerschaftlich zusammen. Der nun geschlossene langfristige Vertrag mit einer Laufzeit von 5 Jahren baut diese Allianz weiter aus. GdW-Mitgliedsunternehmen bekommen weiterhin attraktive Vorteilskonditionen für die Insertion von Immobilien und die Buchung von Zusatzprodukten für eine bessere Sichtbarkeit auf immowelt Portalen. Dank hoher Reichweite erreichen GdW-Mitglieder schnell die richtigen Interessenten und können kostspielige Leerstände auf ein Minimum reduzieren. Ebenfalls günstige Vorteilskonditionen erhalten GdW-Mitglieder für die Software-Angebote von immowelt. Mit den Profi-Programmen gelingt Bewerbermanagement, Objektverwaltung und -vermarktung einfach, sicher und digital. So helfen immowelt Produkte der Wohnungswirtschaft bei der weiteren Digitalisierung von Vermietungsprozessen.Mehr Kooperation: Roundtables und exklusive Workshops geplantIm Rahmen der Vertragsunterzeichnung verständigen sich GdW und immowelt auch auf einen verstärkten Wissenstransfer. Fortan treffen sich die Spitzen von GdW und immowelt bei regelmäßigen Roundtables, um sich über die Bedürfnisse der Wohnungswirtschaft in einem zunehmend fordernden Marktumfeld auszutauschen. Zudem sind exklusive Knowledge-Events und Workshops für GdW-Mitglieder auf immowelt-impuls.de und gemeinsame Messeauftritte geplant. Der GdW repräsentiert damit Wohnungsunternehmen, die fast 30 Prozent aller Mietwohnungen in Deutschland bewirtschaften.Über immowelt:immowelt ist Teil der AVIV Group, eines der größten digitalen Immobilien-Tech-Unternehmen der Welt.Die immowelt Mission ist es, künftig alle Schritte der Immobilientransaktion zu digitalisieren, um diese für alle Beteiligten so unkompliziert und einfach wie möglich zu gestalten. Die Basis hierfür bieten die reichweitenstarken immowelt Portale, die zu den führenden Immobilienplattformen in Deutschland und Österreich gehören und schon heute Eigentümer, Immobilienprofis und Suchende erfolgreich zusammenbringen. immowelt unterstützt mit datengestützten Services die unkomplizierte Suche nach einer Mietwohnung, die effektive Vermarktung einer Immobilie und maßgeschneiderte Finanzierungen der eigenen vier Wände. 