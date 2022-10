Coquitlam, British Columbia. 4. Oktober 2022 - Canada Silver Cobalt Works Inc. (TSXV: CCW) (OTC: CCWOF) (Frankfurt: 4T9B) (das "Unternehmen" oder "Canada Silver Cobalt') gibt bekannt, dass es beabsichtigt, insgesamt etwa 11,75 Millionen Aktien seines Tochterunternehmens Coniagas Battery Metals Inc. ("Coniagas") an die Aktionäre von Canada Silver Cobalt als Dividende auszuschütten. Jede dieser Aktien wird mit einem halben Warrant zum Kauf von Stammaktien verbunden sein. Jeder ganze Warrant berechtigt den Inhaber zum Erwerb einer zusätzlichen Aktie von Coniagas zu einem Preis von 0,40 Dollar innerhalb von zwei Jahren. Canada Silver Cobalt wird die Aktien als Gegenleistung für die bevorstehende Übertragung des Konzessionsgebietes Graal in der Region Saguenay-Lac-St-Jean (Québec) an Coniagas erwerben. Das Unternehmen hat einen technischen Bericht über das Konzessionsgebiet Graal auf SEDAR veröffentlicht, der in Übereinstimmung mit National Instrument 43-101, Standards of Disclosure for Mineral Projects (Standards zur Offenlegung von Mineralprojekten), erstellt wurde.

Derzeit sind 202.998.316 Stammaktien von Canada Silver Cobalt emittiert und im Umlauf. Die vorgeschlagene Dividendenausschüttung von etwa 11,75 Millionen Coniagas-Aktien wird auf der Grundlage einer Coniagas-Aktie und eines halben Warrants für je 17,27 Aktien der Canada Silver Cobalt an einem noch festzulegenden Dividendenstichtag erfolgen. Das endgültige Verhältnis für die Dividendenausschüttung kann sich aufgrund von Änderungen der Anzahl der ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien des Unternehmens zwischen dem Datum dieser Pressemitteilung und dem Dividendenstichtag ändern. Coniagas beabsichtigt, die Notierung an einer kanadischen Börse zu beantragen und bei den Wertpapieraufsichtsbehörden der kanadischen Provinzen einen nichtangebotsorientierten Prospekt einzureichen, um die Ausschüttung der Coniagas-Aktien und -Warrants an die Aktionäre des Unternehmens zu qualifizieren.

Coniagas beabsichtigt außerdem, etwa 1.250.000 Dollar im Rahmen einer Privatplatzierung an "akkreditierte Investoren" und andere Personen durch die Ausgabe von bis zu 5.000.000 Aktien zu einem Preis von 0,25 Dollar pro Aktie zu beschaffen. Jede Aktie wird von einem Warrant begleitet, der zwei Jahre lang zu einem Preis von 0,40 Dollar pro Aktie ausgeübt werden kann. Coniagas beabsichtigt, die Erlöse aus der geplanten Privatplatzierung für die Exploration des Konzessionsgebietes Graal und als Betriebskapital zu verwenden.

Es wird erwartet, dass Canada Silver Cobalt nach der geplanten Dividendenausschüttung und der Privatplatzierung etwa 36,7 % der ausstehenden Aktien plus Warrants von Coniagas halten wird, ebenso wie die Aktionäre der Canada Silver Cobalt insgesamt. Die Investoren der geplanten Privatplatzierung werden insgesamt etwa 15,6 % der ausstehenden Aktien plus Warrants von Coniagas halten, während die restlichen etwa 11 % der Coniagas-Aktien von den Directors und Officers des Unternehmens sowie von einem Drittverkäufer bestimmter Claims des Konzessionsgebietes Graal gehalten werden sollen.

Das Unternehmen wird Updates zur geplanten Ausschüttung der Coniagas-Aktien und -Warrants an die Aktionäre des Unternehmens, einschließlich des Dividendenstichtags und des Dividendenverhältnisses, sowie zur geplanten Notierung von Coniagas an einer kanadischen Börse bereitstellen. Die geplante Ausschüttung der Coniagas-Aktien und -Warrants durch das Unternehmen und die Privatplatzierung durch Coniagas unterliegen der Genehmigung der Aufsichtsbehörden, einschließlich der TSX Venture Exchange.

Frank J. Basa, P.Eng., CEO von Canada Silver Cobalt, der zum Gründungs-CEO und President von Coniagas werden soll, erklärte: "Coniagas wird sich als Anbieter von MAAS (Metal as a Service) auf dem globalen Markt für Elektrofahrzeugbatterien etablieren. Erste Explorationsarbeiten in dem ausgegliederten Konzessionsgebiet Graal, das 6.100 Hektar in Quebec umfasst, haben bereits signifikante Ergebnisse in Bezug auf Nickel, Kupfer und Kobalt über eine Streichlänge von 6 Kilometern erbracht. Historische Bohrungen hatten zuvor ein potenzielles Ziel an oberflächennahen Tonnagen von 30 bis 60 Millionen Tonnen mit einem Gehaltsbereich von 0,60 bis 0,80 % Nickel, 0,30 bis 0,50 % Kupfer und 0,10 bis 0,15 % Kobalt im Abschnitt MHY angedeutet (siehe Pressemitteilung des Unternehmens vom 4. April 2022). Diese Schätzung berücksichtigt nicht das Potenzial in der Tiefe und schließt die neu entdeckte Mineralisierung aus. Bitte beachten Sie, dass die Menge und der Gehalt dieser potenziellen Zielberechnung konzeptioneller Natur sind und bisher keine ausreichenden Explorationsarbeiten durchgeführt wurden, um eine Mineralressource abzugrenzen. Es ist ungewiss, ob weitere Explorationsarbeiten dazu führen werden, dass das Ziel als Mineralressource abgegrenzt wird. Die primäre Bewertung des potenziellen Ziels ist eine Berechnung der Länge, multipliziert mit der Mächtigkeit des durchteuften Abschnitts, multipliziert mit der Dichte von 3,3 bis 4,0 t/m3 und der Tiefenausdehnung von 150 bis 250 m, basierend auf historischen Bohrungen.

Coniagas ist gut positioniert, um in den kommenden Monaten weitere Ergebnisse im Konzessionsgebiet Graal in Quebec zu liefern."

Frank J. Basa fügte hinzu: "Canada Silver Cobalt wird sich zu einem hochgradigen Silber- und Goldexplorationsunternehmen im historischen Kobaltrevier und am Cadillac-Larder-Lake Break (Verwerfung) entwickeln, wo über einen Zeitraum von 100 Jahren Millionen von Unzen Silber und Gold abgebaut wurden. Das 7.800 Hektar große Konzessionsgebiet Castle umfasst die Silbermine Castle, die 9.000.000 Unzen der 70.000.000 Unzen Silber produzierte, die im Bergbaubezirk Gowganda des Kobaltreviers gefördert wurden. Das Konzessionsgebiet Eby-Otto mit fast 1.200 Hektar befindet sich neben der Goldmine Macassa, die 24.000.000 Millionen Unzen Gold produziert hat und derzeit von Agnico-Eagle Mines betrieben wird."

Qualifizierter Sachverständiger

Die technischen Informationen in dieser Pressemeldung wurden von Frank J. Basa, P.Eng., einem qualifizierten Sachverständigen gemäß National Instrument 43-101, geprüft und genehmigt.

Über Canada Silver Cobalt Works Inc.

Canada Silver Cobalt Works Inc. entdeckte vor kurzem ein bedeutendes hochgradiges Silbergangsystem im Gebiet Castle East, 1,5 km entfernt von der zu 100 % unternehmenseigenen, ehemals produzierenden Mine Castle in der Nähe von Gowganda (Ontario) im produktiven erstklassigen Silber-Kobalt-Bezirk im Norden Ontarios. Das Unternehmen hat ein 60.000 m langes Bohrprogramm abgeschlossen, das auf die Erweiterung der Lagerstätte abzielt; eine Aktualisierung der Ressourcenschätzung ist in Arbeit.

Im Mai 2020 veröffentlichte das Unternehmen auf Grundlage eines kleinen ersten Bohrprogramms die erste NI 43-101-konforme Ressourcenschätzung der Region. Diese enthielt insgesamt 7,56 Millionen Unzen Silber in der vermuteten Kategorie. In 27.400 Tonnen Material aus zwei Teilbereichen (1A und 1B) der Robinson Zone, beginnend ab einer senkrechten Tiefe von rund 400 Metern, war sehr hochgradiges Silber (8.582 Gramm pro Tonne [ungedeckelt] oder 250,2 Unzen pro Tonne) enthalten. Bitte beachten Sie, dass Mineralressourcen, die keine Mineralreserven darstellen, nicht notwendigerweise wirtschaftlich rentabel sind - siehe Pressemeldung von Canada Silver Cobalt Works vom 28. Mai 2020). Referenzierter Bericht: Rachidi, M., 2020, "NI 43-101 Technical Report Mineral Resource Estimate for Castle East, Robinson Zone, Ontario, Canada", Gültigkeitsdatum 28. Mai 2020; Unterschriftsdatum 13. Juli 2020.

Das Unternehmen besitzt außerdem: (1) 14 Batteriemetallkonzessionsgebiete in Nord-Quebec, wo es vor kurzem ein fast 15.000 Meter umfassendes Bohrprogramm auf dem Konzessionsgebiet Graal abgeschlossen hat eine luftgestützte geophysikalische VTEM Untersuchung auf dem Konzessionsgebiet Lowney-Lac Edouard abgeschlossen hat, und (2) das aussichtsreiche fast 1.200 Hektar große Goldgrundstück Eby-Otto in der Nähe der hochgradigen Mine Macassa von Agnico Eagle in der Nähe von Kirkland Lake, (Ontario), wo es 2022 Explorationsarbeiten durchführen wird.

Die Vorzeige-Silber-Kobalt-Mine Castle von Canada Silver Cobalt auf dem 78 Quadratkilometer großen Konzessionsgebiet Castle weist starke Explorationsmöglichkeiten für Silber, Kobalt, Nickel, Gold und Kupfer auf. Mit einem unterirdischen Lagerstättenzugang bei der zu 100 % unternehmenseigenen Mine Castle, einer außergewöhnlichen hochgradigen Silberentdeckung bei Castle East, einer Pilotanlage für die Herstellung von kobaltreichem Konzentrat mittels Gravitation, einer Verarbeitungsanlage (TTL Laboratories) in der Stadt Cobalt und einem geschützten hydrometallurgischen Verfahren, dem Re-2Ox-Verfahren, für die Herstellung von Kobaltsulfat in technischer Qualität sowie Nickel-Mangan-Kobalt-(NMC)-Formulierungen, ist Canada Silver Cobalt aus strategischer Sicht bestens gerüstet, um sich als kanadischer Marktführer im Silber-Kobalt-Sektor zu positionieren. Mehr Informationen erhalten Sie unter www.canadasilvercobaltworks.com.

"Frank J. Basa"

Frank J. Basa, P. Eng.

Chief Executive Officer

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Frank J. Basa, P.Eng.

Chief Executive Officer

416-625-2342

Canada Silver Cobalt Works Inc.

3028 Quadra Court

Coquitlam, B.C., V3B 5X6

www.CanadaSilverCobaltWorks.com

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Vorsorgliche Hinweise bezüglich zukunftsgerichteter Aussagen

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung. Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen über Canada Silver Cobalt Works Inc. (das "Unternehmen") und Coniagas Battery Metals Inc. (Coniagas") enthalten, die sich unter anderem auf zukünftige Ereignisse und Bedingungen beziehen, die verschiedenen Risiken und Ungewissheiten unterworfen sind. Mit Ausnahme von Aussagen zu historischen Fakten sind Kommentare, die sich auf die geplante Ausschüttung von Stammaktien und Stammaktien-Warrants von Coniagas an die Aktionäre des Unternehmens in Form einer Dividende, die geplante Privatplatzierung von Coniagas und die geplante Notierung von Coniagas an einer kanadischen Börse, das Ressourcenpotenzial, bevorstehende Arbeitsprogramme, geologische Interpretationen, den Erhalt und die Sicherheit von Mineralgrundstückstiteln, die Verfügbarkeit von Finanzmitteln und anderes beziehen, zukunftsorientiert. Es kann nicht zugesichert werden, dass eine der vorgenannten Aussagen auch tatsächlich eintreten wird. Zukunftsgerichtete Aussagen sind keine Garantie für zukünftige Leistungen und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von diesen Aussagen abweichen. Allgemeine Geschäftsbedingungen sind Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Eine detaillierte Erörterung der Risikofaktoren des Unternehmens ist im Jahresbericht des Unternehmens vom 19. Juli 2021 für das am 31. Dezember 2020 zu Ende gegangene Geschäftsjahr enthalten, der im Profil des Unternehmens auf SEDAR unter www.sedar.com abrufbar ist.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=67683Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=67683&tr=1



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA1348521024Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.CA1348521024