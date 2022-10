New York (ots/PRNewswire) -LILYSILK ist stolz darauf, eine Partnerschaft mit der National Breast Cancer Foundation, Inc.® (NBCF) anzukündigen und 5.000 $ an diese zu spenden, um den Brustkrebsmonat Oktober zu fördern. Mit der Spende werden NBCF und Helping Women Now® unterstützt, indem sie den von Brustkrebs betroffenen Frauen durch lebenswichtige Programme und Dienstleistungen Hilfe und Hoffnung geben."Wir freuen uns, dass LILYSILK ein neuer Partner von NBCF wird. Gemeinsam wollen wir Frauen auf ihrem Weg durch den Brustkrebs begleiten und den Betroffenen Inspiration, Hoffnung und Unterstützung geben", sagte Candice Hensley, Senior Manager of Strategic Partnerships bei NBCF.Daten der Weltgesundheitsorganisation (WHO) zeigen, dass Brustkrebs weltweit die häufigste Krebsart ist, aber die Überlebensraten haben sich in den letzten Jahrzehnten dank früherer Erkennung und besserer Behandlungen verbessert. Nach Angaben der American Cancer Society hat die Früherkennung dazu beigetragen, die Brustkrebs-Todesrate bei Frauen zwischen 1989 und 2017 um 40 % zu senken. Das bedeutet, dass eine frühzeitige Erkennung entscheidend für das Überleben ist."Wir sind stolz darauf, Partner der NBCF zu werden", sagte David Wang, CEO von LILYSILK. "Durch die Spenden hofft LILYSILK, das Bewusstsein für die Wichtigkeit eines gesunden Lebensstils und die Einhaltung von Routineuntersuchungen weiter zu stärken."Anlässlich des Brustkrebsmonat bietet LILYSILK spezielle Pakete an: Kundinnen, die die BH-Kollektionen von LILYSILK kaufen, erhalten ein limitiertes rosa Paket mit einer Schleife und einer kostenlosen Selbstpflegekarte, auf der Tipps für die Pflege der Brust aufgeführt sind.Informationen zu LILYSILKLILYSILK ist eine weltweit führende Seidenmarke, die es sich zum Ziel gesetzt hat, Menschen zu einem spektakulären und nachhaltigen Leben zu inspirieren, und sich dabei sowohl um ihre Kunden als auch um die Umwelt zu sorgen. Die Marke engagiert sich aktiv für die Übernahme sozialer Verantwortung und trägt zur Förderung eines nachhaltigen Lebens der Menschen bei. Weitere Informationen finden Sie unter www.lilysilk.com und folgen Sie @lilysilk (https://www.instagram.com/lilysilk/) auf Instagram und @Lilysilk (https://www.facebook.com/luxurysilk) auf Facebook.Informationen zur National Breast Cancer Foundation (NBCF)Die NBCF ist als eine der weltweit führenden Brustkrebsorganisationen anerkannt und hilft mit Helping Women Now®, indem sie den von Brustkrebs Betroffenen Früherkennung, Aufklärung und Unterstützung bietet. Die NBCF, die seit 16 Jahren mit der höchsten 4-Sterne-Bewertung von Charity Navigator ausgezeichnet ist, bietet Unterstützung durch ihr Nationales Mammographieprogramm, Patientennavigation, Brustgesundheitserziehung und Patientenunterstützungsprogramme. Weitere Informationen finden Sie auf www.nationalbreastcancer.org.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1911627/image_1.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/lilysilk-kooperiert-mit-der-national-breast-cancer-foundation-zur-forderung-des-brustkrebs-bewusstseinsmonats-301638926.htmlPressekontakt:Ashley Miller,amiller@nbcf.org; Sherry Zhang,sherry@bybest.cnOriginal-Content von: LILYSILK, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/159850/5336314