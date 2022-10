Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Nachdem die zehnjährige Bundrendite Mitte der vergangenen Woche kurzzeitig mit über 2,30% den höchsten Wert seit elf Jahren erreicht hatte, ging es seither spürbar nach unten, so die Analysten der DekaBank.Die Inflationserwartungen würden inzwischen wieder dank der zunehmenden Rezessionssorgen, der insgesamt leicht nachgebenden Rohstoffpreise - und dank der politischen Eingriffe bei den Energiepreisen wie der von der deutschen Regierung angekündigten Energiepreisbremse fallen. Dieses Wechselbad der Gefühle am Rentenmarkt dürfte auch in den kommenden Tagen anhalten. Insbesondere der am Freitag zur Veröffentlichung anstehende Arbeitsmarktbericht in den USA habe Potenzial, sowohl mit Blick auf die Beschäftigungsdaten - als "Wachstumsindikator" - als auch mit Blick auf die Lohndaten und die Arbeitslosenquote - als "Inflationsindikatoren". (04.10.2022/alc/a/a) ...

