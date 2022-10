Berlin (ots) -Bestsellerautor Frank Schätzing zu Gast beim WaldKlimaGipfel 2022 von GEO und Wohllebens WaldakademieFrank Schätzing war heute zu Gast beim WaldKlimaGipfel, den GEO und Wohllebens Waldakademie in der Bertelsmann Repräsentanz in Berlin veranstalten.Schätzing, der sich in seinem jüngsten Buch "Was, wenn wir einfach die Welt retten?" mit der Klimakrise auseinandersetzt, spricht sich beim WaldKlimaGipfel für neue Narrative aus, die die Menschen aus der Ohnmacht und der Angst herausführen und sie ins Handeln versetzen: "Ich möchte Zuversicht erzeugen. Der Werkzeugkasten ist gut gefüllt. Jeder Einzelne kann einen Beitrag leisten." Vor ein paar Jahren sei die Gesellschaft da schon weiter gewesen: "2019 gab es Greta & Co., aber dann haben die imperialen Blähungen eines kleinen Mannes in Moskau alles zunichte gemacht."Auf die Frage, ob die Klimakrise in einer Kommunikationskrise stecke, entgegnet Schätzing: "Wir müssen aufhören, mit leeren Worthülsen zu feuern, rauskommen aus der Stereotypisierung." Er meint: "Der größere Teil der Bevölkerung ist offen für Chancen und Lösungen. Wenn wir nur zehn bis 15 Prozent der Menschen in Tatendrang versetzen, können wir den Umschwung herbeiführen." Schätzing fordert, dass Deutschland sich mutig für den Wandel einsetzt, technische Innovationen vorantreibt und die Marktführerschaft in der Klimawende anstrebt: "Unter der Vorgängerregierung wurde jahrelang der Stillstand verordnet. Wir müssen wieder mehr wagen, entschlossener handeln."Unter der Fragestellung "Wird die Klimakrise zur Kommunikationskrise?" diskutierte Schätzing mit GEO-Chefredakteur Jens Schröder, RTL Aktuell-Moderator Maik Meuser, Fridays-for-Future-Aktivistin Merit Willemer und Kommunikationswissenschaftlerin Professor Irene Neverla. Moderiert wurde die Veranstaltung von Katharina Schmitz, Redaktionsleiterin und Ressortleiterin Natur und Nachhaltigkeit bei GEO.Beim WaldKlimaGipfel 2022 sprechen über 30 Gäste aus Politik, Wissenschaft, Kultur, Journalismus und Naturschutz zwei Tage über die Zukunft von Wald und Klima. Neben Frank Schätzing sind unter anderen Bundesumweltministerin Steffi Lemke, Wachstumskritiker Professor Niko Paech, Umweltaktivist und Schauspieler Hannes Jaenicke und Journalistin Ulrike Herrmann dabei. Auch Vertreter:innen der großen Umwelt- und Forstverbände, der forstwissenschaftlichen Hochschulen sowie Wissenschaftler:innen verschiedener Fachrichtungen diskutieren mit. Seitens der Veranstalter sind GEO-Chefredakteur Jens Schröder sowie Tobias Wohlleben, Geschäftsführer von Wohllebens Waldakademie, und Förster und Naturschützer Peter Wohlleben mit auf dem Podium.Das gesamte Programm des WaldKlimaGipfels unter: waldklimagipfel.de/programm. Zusätzlich zur Präsenzveranstaltung in Berlin wird der Gipfel im Livestream übertragen: waldklimagipfel.de/tickets. Das Gespräch mit Frank Schätzing ist ab dem 6. Oktober in voller Länge auf dem YouTube-Kanal von Wohllebens Waldakademie (https://www.youtube.com/channel/UCm0THdbP5TyaFQB68QOZDHw/videos?view=0&sort=p) verfügbar.Informationen zum WaldKlimaGipfel und honorarfreies Bildmaterial von der Veranstaltung erhalten Redaktionen hier (https://guj.sharepoint.com/:f:/s/Pressematerial/ElYHe6xJWpRLumA3rCZwMa4B3Enh90kLM8tVTUX_YYKN_Q?e=dDrAjq).Pressekontakt:Xenia El MourabitPR/Kommunikation GEOXenia.ElMourabit@rtl.de040 370 324Webseite: www.geo.deOriginal-Content von: Gruner+Jahr, GEO, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7861/5336345