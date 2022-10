Francotyp-Postalia Holding AG teilt mit, dass Francotyp-Postalia (FP) mit wirtschaftlicher Wirkung zum 1. Oktober 2022 sämtliche betriebsnotwendigen Vermögenswerte der pakadoo GmbH, Böblingen, (pakadoo) erworben hat. Die Transaktion beinhaltet auch die Übernahme von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie des Managements von pakadoo. Francotyp-Postalia: Übernahme von pakadoo stärkt den FP-Geschäftsbereich Digital Business Solutions Pakadoo bietet Software-as-a-Service-Lösungen für den Empfang und die Verwaltung eingehender Pakete und Waren in Unternehmen und öffentlichen Einrichtungen an. In Verbindung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...