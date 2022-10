Mitten in der Energiekrise hilft Sonnenstrom zumindest zum Teil, die Kosten zu drücken. Über die Sommermonate hinweg wurden neue Spitzenwerte erreicht.Zwar fehlt in Europa Grundlast-Energie, doch es gab im Sommer viele Sonnentage, die der EU von Mai bis August 29 Milliarden Euro an fossilen Gasimporten erspart haben, zitiert das World Economic Forum eine Studie von Ember.Die Niederlande hat demnach 23 Prozent seines Stroms mit Solarkraft erzielt, Deutschland immerhin schon 19 Prozent. Energieanalyst ...

Den vollständigen Artikel lesen ...