MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat das Kursziel für Kion von 65 auf 40 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach der schockierenden Gewinnwarnung Mitte September sei die Aktie des Gabelstaplerherstellers massiv verkauft worden, schrieb Analyst Peter Rothenaicher in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Diese sei nun trotz des Vertrauensverlusts bei den Anlegern deutlich unterbewertet. Er hält das Geschäftsmodell für weiterhin intakt mit langfristig attraktiven Wachstumsaussichten./gl/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.10.2022 / 15:55 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000KGX8881

