Die Aktie von About You ist gegenwärtig der größte Gewinner im SDAX-Index . Der Index gewinnt 479 Punkte hinzu. Am Aktienmarkt in Deutschland zeigen sich die privaten und institutionellen Anlegern aktuell überwiegend in Kauflaune. Der SDAX notiert um 3,32 Prozent besser als zum Handelsschluss des vorigen Handelstages.

Den vollständigen Artikel lesen ...