Hamburg (www.anleihencheck.de) - Das Jahr 2022 wird in der Rangliste der beliebtesten Jahre keine Spitzenposition mehr erreichen, so Felix Herrmann, CFA, Chefvolkswirt von Aramea Asset Management AG.Soviel dürfte feststehen. Der Krieg in der Ukraine, die Energiekrise, Inflation, Naturkatastrophen noch und zuletzt der Tod von Queen Elizabeth II. - dies seien nur einige Punkte auf der langen Liste der Negativereignisse, die Menschen unterschiedlich stark betreffen würden. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...