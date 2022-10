DPI besteht seit zehn Jahren und beschäftigt 160 Mitarbeitende

Datalec Precision Installations (DPI), ein Anbieter erstklassiger Dienstleistungen in den Bereichen Konzeption, Bereitstellung, Aufbau und Support von Rechenzentren, der nahtlose, integrierte, einheitliche und durchgängige Lösungen für Rechenzentrumsbetreiber anbietet, feiert heute sein zehnjähriges Bestehen.

Seit seiner Gründung im Jahr 2012 hat sich Datalec zu einem dynamischen Unternehmen entwickelt, das hochwertige, kosteneffiziente Dienstleistungen in den Bereichen Konzeption, Bereitstellung, Installation und Inbetriebnahme sowie Managed Services für den anspruchsvollen Rechenzentrumssektor anbietet. Das Unternehmen feiert seinen zehnjährigen anhaltenden Erfolg und beschäftigt Stand September 2022 bereits 160 Mitarbeitende.

Das von Danny Keeper gegründete Unternehmen ist in der gesamten Branche für seine Kompetenzen und seine Fähigkeit bekannt, über sich selbst hinauszuwachsen. Man führt diesen Erfolg bei Datalec auf die beispiellose Aufmerksamkeit selbst für kleinste Details und auf die anspruchsvollen Standards zurück, die sicherstellen, dass die Kunden von Anfang an und jederzeit Service in beispielhaft hoher Qualität erhalten. Dies wird auch durch die jüngste Auszeichnung mit dem DSC Award für das Projekt des Jahres im Bereich Konsolidierung und Aufrüstung von Rechenzentren untermauert. Schon zu einem sehr frühen Zeitpunkt in der Geschichte des Unternehmens schloss sich Danny Keeper mit Stuart Richmond zusammen, der beträchtliche Erfahrung in den Bereichen Technik und Planung mitbrachte. So entstand ein Unternehmen, das sowohl innerhalb als auch außerhalb des White Space tätig ist. Heute arbeiten Keeper und Richmond als gleichberechtigte Partner in einem schnell wachsenden Spezialunternehmen.

Der anhaltende Erfolg von Datalec ist auch den gemeinsamen Bemühungen seiner bemerkenswerten Mitarbeitenden geschuldet, die allen Kunden von Anfang an einen engagierten, erstklassigen und professionellen Service bieten. Heute, zehn Jahre später, stellen die Einstellungs- und Vergütungsrichtlinien des Unternehmens sicher, dass alle Menschen, die sich dem wachsenden Team anschließen, den Anspruch an sich selbst aufrechterhalten, Bestleistungen zu erbringen.

"Diesen Monat feiern wir unser zehnjähriges Bestehen, und ich freue mich sehr, Teil einer echten Erfolgsgeschichte in der Branche zu sein. Wir haben so viel erreicht", so Lee Eiffert, COO von Datalec. "Unser Motto «One Call, One Team» (Ein Auftrag, ein Team) ermöglicht es DPI, weiter zu wachsen und unseren Kunden nahtlose, integrierte, durchgängige Ergebnisse zu liefern. Datalec prognostiziert für das kommende Geschäftsjahr und für weitere Jahre danach dank eines erweiterten Produktportfolios in verschiedenen Regionen ein signifikantes Wachstum."

Datalec hebt sich vom Rest der Branche ab, da das Unternehmen allen Kunden einen herausragenden Projektabwicklungsservice bietet. Bei Datalec strebt man ständig maximale Perfektion an und sucht nach Möglichkeiten, das Angebot an Dienstleistungen und Produkten weiter zu optimieren. Ein aktuelles Beispiel ist die Erweiterung des Managed-Services-Leistungsangebots um spezialisierte technische Reinigungsdienste in Großbritannien und im übrigen Europa.

