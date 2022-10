An einem der wenigen überaus positiven Markttage in diesem Jahr stürzen die Anleihen von Metalcorp, R-Logitech, Agri Ressources und Mutterfirma MRG ab. Ein kurzer Versuch der Aufklärung. … der auf keinen Fall vollständig sein kann zum aktuellen Zeitpunkt. Hintergrund: Am gestrigen Feiertag in Deutschland - obgleich der Handel geöffnet war - gab Metalcorp um kurz nach 11 Uhr MESZ eine Meldung heraus: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...