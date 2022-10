Sixt SE (ISIN: DE0007231326) und BYD, der weltweit größte Hersteller sogenannter "New Energy Vehicles" (u.a. BEVs und PHEVs), haben eine Vereinbarung unterzeichnet. Der erste Schritt umfasst die Bestellung von SIXT für mehrere tausend vollelektrische Fahrzeuge bei BYD, von denen die ersten im vierten Quartal 2022 für die Kunden in Europa verfügbar sein werden. Die Bestellung ist der erste Schritt auf einem gemeinsamen Weg, der den Kauf von rund 100.000 weiteren Elektrofahrzeugen in den folgenden sechs Jahren vorsieht. Darüber hinaus werden BYD und SIXT Möglichkeiten zur Kooperation in verschiedenen ...

