Eine Goldgrube übertrifft die Erwartungen: Wie Kaiser Reef Limited (ASX: KAU, ISIN: AU0000072506) aus Perth am Dienstag meldete, kann vom Unternehmensflaggschiff - der Goldmine "A1" in Victoria - eine Rekordproduktion für das vergangene Quartal vermeldet werden. Der Hintergrund dafür sind kontinuierliche Verbesserungen, die im vergangenen Jahr sowohl in der Untertagemine selbst als auch der firmeneigenen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...