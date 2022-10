Der Silberpreis sprang zum Wochenstart an nur einem Handelstag um 9,3% auf 20,76$ nach oben, als Spekulanten ihre historisch starke Shortposition am Terminmarkt eindecken mussten. Dies war der stärkste Tagesgewinn seit 2008, dem Jahr des Bankrotts der US-Investmentbank Lehman Brothers, was den Beginn der großen Kredit- und Währungskrise markierte, auf die die ersten QE-Programme folgten. ...

