Grenoble, Frankreich (ots/PRNewswire) -Verkor, ein europäischer Pionier im Bereich der Batterien für Elektrofahrzeuge, hat einen weiteren wichtigen Schritt in seiner Entwicklung unternommen, wobei er die Expertise von zwei führenden Unternehmen, OPTEL und Bureau Veritas, nutzt. Die Zusammenarbeit, ein Novum in der Branche, wird die vollständige Rückverfolgbarkeit der Batterien von Verkor gewährleisten und die gesamte Lieferkette transparenter und nachhaltiger gestalten.Aufbauend auf seinem grundlegenden Ziel der Nachhaltigkeit hat sich Verkor für V-TRACE entschieden, eine verifizierte Rückverfolgbarkeitslösung, die von OPTEL und Bureau Veritas - einem weltweit führenden Anbieter von Prüfungen, Inspektionen und Zertifizierungen - gemeinsam entwickelt wurde. Dank transparenter Bewertungen durch unabhängige, unparteiische und fachkundige Prüfer wird Verkor eine bessere Sichtbarkeit und Kontrolle über seine Lieferkette erlangen.Konsolidierung der Rückverfolgbarkeit der Lieferkette im Rahmen der Bewegung hin zur ElektrifizierungDieser Ansatz steht im Einklang mit der allgemeinen Beschleunigung des Wandels in der Kfz-Industrie und im Ökosystem. Die rasante Ausweitung der Produktion von Elektrofahrzeugen (EV) hat die Nachfrage nach den strategischen Materialien, die zur Herstellung von Batterien benötigt werden, einschließlich Lithium, Nickel und Kobalt, erhöht.Mit dem Ziel, die Lieferung solcher Materialien rückverfolgbar und nachhaltig zu machen, haben sich Verkor, OPTEL und Bureau Veritas zusammengeschlossen. Diese Innovation wird Verkor in die Lage versetzen, seine Lieferkette über V-TRACE zu verwalten, zu verfolgen und zu inspizieren.Die Plattform von OPTEL fungiert als Kontrollturm. Granulare Daten werden entlang der Lieferkette erfasst und verbunden, um Sichtbarkeit und Transparenz zu gewährleisten. Die Lösung von OPTEL zur Verfolgung der CO2-Bilanz kann sowohl direkte als auch indirekte Emissionen von der Lieferkette erfassen.Die Prüfer von Bureau Veritas führen Audits vor Ort durch und überprüfen die entlang der Kette gesammelten Daten. Dadurch wird die Nachhaltigkeit eines Projekts gemäß den Kriterien Gesundheit und Sicherheit, Umwelt und Biodiversität sowie Soziales und Menschenrechte sichergestellt. Mit V-TRACE wird Verkor die Nachhaltigkeit seiner Lieferkette verbessern und Risiken von der Quelle bis zum Endprodukt reduzieren.Benoit LEMAIGNAN, Mitbegründer und CEO von Verkor, erklärt: "Diese neue Initiative ist perfekt auf unsere Mission abgestimmt, die darin besteht, durch die Produktion nachhaltiger Batterien den Weg zur verantwortungsvollen Energiewende zu ebnen. Unsere Zusammenarbeit mit OPTEL und Bureau Veritas ist ein echter Erfolg; sie ermöglicht es uns, der Gesetzgebung zuvorzukommen, und bietet uns eine vollständige Identitätskarte für unsere Batterien."Louis ROY, Gründer und Vorsitzender bei OPTEL dazu: "OPTEL hat sich seit jeher dazu verpflichtet, zukunftsweisende Rückverfolgbarkeitstechnologien zu entwickeln, um Unternehmen in verschiedenen Branchen dabei zu unterstützen, eine bessere Zukunft zu schaffen. Diese Partnerschaft ist ein Beleg für das Engagement von OPTEL, Lieferketten für Batterien von Elektrofahrzeugen widerstandsfähiger und nachhaltiger zu machen. V-TRACE für Batterien von Elektrofahrzeugen bietet eine beispiellose Rückverfolgbarkeitsgarantie zu einer Zeit, in der Akteure in der gesamten Elektrofahrzeugbranche eine größere Rechenschaftspflicht und die Einhaltung der USG-Ziele fordern. Wir freuen uns sehr, mit Pionieren wie Verkor und Bureau Veritas zusammenzuarbeiten, um dies zu ermöglichen."Renato CATRIB, Senior Vice-President of Industries & Facilities Global Services Lines bei Bureau Veritas, legt dar: "Bei Bureau Veritas, einem BtoBtoS-Unternehmen, glauben wir, dass Vertrauen vom Nachweis verantwortungsvoller Fortschritte abhängt. Es freut uns sehr, Verkor bei seiner Nachhaltigkeitsreise mit unserer Rückverfolgbarkeitslösung V-TRACE unterstützen zu dürfen. Indem wir dem Unternehmen dabei helfen, eine widerstandsfähigere und nachhaltigere Lieferkette aufzubauen, tragen wir dazu bei, bessere Lieferantenökosysteme auf der Grundlage von Transparenz und Vertrauen zu schaffen. Gemeinsam mit unserem Partner OPTEL haben wir eine globale Lösung entwickelt, welche die Lieferketten unserer Kunden aus Sicht der Nachhaltigkeit und Rückverfolgbarkeit in einer einheitlichen Plattform abdeckt. Wir sind in der Lage, dieses internationale Projekt mit Verkor dank unserer soliden Expertise, Organisation und globalen Präsenz erfolgreich durchzuführen."Über VerkorVerkor wurde im Juli 2020 gegründet und ist ein französisches Industrieunternehmen mit Sitz in Grenoble. Mit Unterstützung von EIT InnoEnergy, Groupe IDEC, Schneider Electric, Capgemini, Renault Group, EQT Ventures, Arkema, Tokai COBEX, FMET (von Demeter verwaltet), Sibanye-Stillwater und Plastic Omnium wird Verkor die Herstellung von kohlenstoffarmen Batterien in Frankreich und Europa intensivieren, um die wachsende Nachfrage nach Elektrofahrzeugen - und der Elektromobilität insgesamt - sowie nach stationären Speichern in Europa zu decken.Verkor entwickelt ein verheißungsvolles Geschäftsmodell, das auf Agilität, Nachhaltigkeit und Governance basiert und die besten Talente aus der ganzen Welt anzieht. Das starke und agile Team des Unternehmens wächst mit der Entstehung neuer Herausforderungen weiter. Verkor leitet ein vereinendes Projekt, das die besten Partner zusammenbringt, um die gesamte Wertschöpfungskette in Europa zu etablieren und den optimalen Einsatz von Fachkenntnissen und Ressourcen zu gewährleisten. Verkor wird auf diese Stärken zurückgreifen, um seine rein digitale Pilotlinie 4.0 im Jahr 2022 zu starten. Als Modell für Exzellenz, Wettbewerbsfähigkeit und Ressourceneffizienz wird diese Innovation in die Gigafactory integriert, welche im Jahr 2024 gebaut werden soll.Weitere Informationen finden Sie unter www.verkor.comÜber BUREAU VERITASBureau Veritas ist ein weltweit führender Anbieter von Laborprüfungen, Inspektionen und Zertifizierung. Der im Jahr 1828 gegründete Konzern beschäftigt mehr als 80.000 Mitarbeiter in knapp 1.600 Büros und Labors rund um den Erdball. Bureau Veritas hilft seinen Kunden dabei, ihre Leistung zu verbessern, indem das Unternehmen Dienstleistungen und innovative Lösungen anbietet, um sicherzustellen, dass ihre Vermögenswerte, Produkte, Infrastrukturen und Prozesse den Standards und Vorschriften in Bezug auf Qualität, Gesundheit und Sicherheit, Umweltschutz und soziale Verantwortung entsprechen. Bureau Veritas ist an der Euronext Paris notiert und gehört zu den Indizes CAC 40 ESG, CAC Next 20 und SBF 120. Abteilung A, ISIN-Code FR 0006174348, Aktienkürzel: BVI.Für weitere Informationen besuchen Sie www.bureauveritas.com und folgen Sie uns auf Twitter (@bureauveritas) und LinkedIn.Über OPTELOPTEL hat sich seit mehr als 30 Jahren im Bereich der Bereitstellung von End-to-End- und hochgradig granularen Rückverfolgbarkeitslösungen bewährt. Diese ermöglichen es Unternehmen, das Potenzial intelligenter und digitaler Lieferketten voll auszuschöpfen. 