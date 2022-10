Die Unternehmen kooperieren bei der Entwicklung magnetfreier Elektromotoren für batterie- und wasserstoffbetriebene kommerzielle Schlepper an Flughäfen und in Produktionsstätten

Enedym, Inc. ("Enedym"), ein Technologieunternehmen, das geschaltete Reluktanzmotoren (Switched Reluctance Motors, SRM), elektrische Antriebe und elektrifizierte Antriebsstränge der nächsten Generation entwickelt, gab heute eine strategische Zusammenarbeit mit Toyota Tsusho Canada, Inc. ("Toyota Tsusho") bekannt, einem Unternehmen der Toyota-Gruppe und allgemeine Handelssparte von Toyota Motor.

Enedym wird im Zuge dieser Zusammenarbeit SRMs und Wechselrichter mit einer Nennleistung von ca. 45 kW für den Einsatz in Nordamerika und Japan entwickeln und produzieren. Mit den magnetfreien Elektromotoren werden kleine Nutzfahrzeuge oder Schlepper, die häufig auf Flughäfen und in Produktionsbetrieben eingesetzt werden, von Dieselkraftstoff auf Batterie- oder Wasserstoffantrieb umgestellt.

Durch den Einsatz der fortschrittlichen SRM-Motorentechnologie von Enedym wird der Kohlenstoffausstoß der umgerüsteten Schlepper reduziert und die Kosten werden bei gleichzeitiger Beibehaltung der außergewöhnlichen Leistung gesenkt.

Das erste Ergebnis der Kooperation, ein kommerzieller Schlepper mit Elektroantrieb, wird von einer der Tochtergesellschaften von Toyota Tsusho in einer der nordamerikanischen Produktionsstätten von Toyota Motor im Jahr 2023 erstmals eingesetzt werden.

"Diese Zusammenarbeit leitet einen Wandel in der Entwicklung und Nutzung von Schleppern auf Flughäfen und in der Industrie ein, die traditionell mit Dieselkraftstoff betrieben werden", so Dr. Ali Emadi, Gründer, President und CEO von Enedym. "Wir freuen auf die Zusammenarbeit mit Toyota Tsusho, um bei der Umstellung dieser dieselbetriebenen Fahrzeuge auf Elektroantrieb mit Hilfe der patentierten SRM-Motorentechnologie von Enedym eine Vorreiterrolle einzunehmen."

"Wir sind sehr erfreut, mit dem Team von Enedym zusammenzuarbeiten, um eine neue Generation gewerblicher Schlepper anzutreiben", erklärt Grant Town, President von Toyota Tsusho Canada. "Unser gemeinsames Ziel ist es, die Elektrifizierung von Industriefahrzeugen voranzutreiben, indem wir Lösungen entwickeln, die umweltverträglich und kosteneffizient sind und dennoch qualitativ hochwertige Ergebnisse liefern."

Die innovativen SRM-Motorentechnologien von Enedym erfordern keine Seltenerdmetalle mehr, wodurch die Kosten um etwa 40 gesenkt, die Stabilität der Lieferkette verbessert und die globalen Umweltziele unterstützt werden. "Wir kommen mit strategischen Investoren für unsere bevorstehende Finanzierungsrunde zusammen", ergänzt Emadi, "und sind begeistert von der Bedeutung, die Enedym bei der Erreichung der globalen Umweltschutzziele in Bezug auf die Verringerung von Emissionen und die Verbesserung der Luftqualität zugesprochen wird, während wir zugleich durch den Einsatz von Technologie einen echten geschäftlichen Mehrwert schaffen."

Über Enedym Inc.

Enedym ist ein Start-up-Unternehmen im Technologiebereich der McMaster University. Der Hauptsitz des Unternehmens ist im McMaster Innovation Park in Hamilton, Ontario, Kanada gelegen. Enedym ist Inhaber von über 60 Patenten und laufenden Patentanmeldungen sowie damit zusammenhängenden Erfindungen, die von dem Canada Excellence Research Chair in Hybrid Powertrain Dr. Ali Emadi und seiner Forschungsgruppe am McMaster Automotive Resource Centre (MARC) der McMaster University entwickelt wurden. Enedyms Vision ist es, die Kosten von Elektromotoren und elektrifizierten Antriebssträngen signifikant zu senken und ein neues Paradigma der Elektrifizierung durch neuartige Antriebstechnologien für Elektromotoren, Steuerungen und Digitalisierungstechniken voranzutreiben. Ziel von Enedym ist es, den Planeten zu retten, und zwar mit einem Elektromotor nach dem anderen. Weitere Informationen über Enedym finden Sie unter www.enedym.com.

Über Toyota Tsusho Canada, Inc.

Toyota Tsusho Canada, Inc. ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Toyota Tsusho America, Inc. Toyota Tsusho America, Inc. blickt auf über 60 Jahre Erfahrung in Amerika zurück und ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften und verbundenen Unternehmen ein Unternehmen, das auf mehreren Märkten tätig ist und über Fachwissen in den Bereichen Export und Import, Supply Chain Management, neue Fertigung, Verarbeitung von Zwischenprodukten und Logistik in den Vereinigten Staaten, Kanada, Mexiko und der Karibik verfügt. Das Unternehmen möchte durch eine lebendige Kultur der Kreativität, Zuverlässigkeit, Verantwortlichkeit, Flexibilität und Teamarbeit das Potenzial seiner Mitarbeiter, Kunden, Lieferanten und Gemeinden voll ausschöpfen und so herausragende Leistungen erzielen. Mehr Informationen finden Sie unter www.taiamerica.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20221004005181/de/

Contacts:

Ansprechpartner für Medien:

Kent Place Communications

Melissa Sheer

917-690-2199

melissa@kentplacellc.com